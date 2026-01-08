Decizie fără precedent: Trump retrage SUA din tratatul climatic al ONU

Decizia de retragere a fost anunțată chiar de Donald Trump, care a dispus ieșirea Statelor Unite din Convenția-cadru a ONU privind schimbările climatice (UNFCCC), tratatul-cheie al cooperării mondiale împotriva încălzirii globale.

Măsura a fost oficializată printr-un memorandum prezidențial emis miercuri, document care extinde retragerea SUA și asupra altor 65 de organizații, agenții și comisii internaționale. Memorandumul precizează că aceste structuri sunt considerate „contrare intereselor Statelor Unite”. În memorandum, Casa Albă afirmă că multe dintre organismele internaționale pe care le abandonează „promovează politici climatice radicale, guvernanță globală și programe ideologice care intră în conflict cu suveranitatea și forța economică a Statelor Unite”.

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că aceste organizații încearcă să „constrângă suveranitatea americană” și a criticat cheltuirea fondurilor publice pentru susținerea lor.

„Președintele Trump este clar: nu mai este acceptabil să trimitem acestor instituții sângele, sudoarea și comoara poporului american, fără a obține aproape nimic în schimb”, a transmis Rubio, citat de Politico. „Zilele în care miliarde de dolari din banii contribuabililor ajungeau la interese străine în detrimentul propriului nostru popor s-au încheiat”.

UNFCCC reprezintă baza juridică a întregului sistem internațional de combatere a schimbărilor climatice și este susținut de 198 de state. Statele Unite au fost prima mare economie care a ratificat tratatul, în octombrie 1992, în timpul administrației George H.W. Bush. Odată cu decizia de retragere, SUA devin singura țară din lume care părăsește convenția.

În 2025, administrația Trump a anunțat retragerea Statelor Unite din Acordul de la Paris, pactul climatic din 2015 prin care aproape 200 de state s-au angajat să reducă emisiile de gaze cu efect de seră și să limiteze încălzirea globală. Ieșirea SUA din acest acord urmează să intre în vigoare în luna ianuarie 2026.

Decizia anunțată miercuri se adaugă unor schimbări începute în 2025 în politica climatică a SUA. Administrația Trump a început desființarea mai multor birouri federale dedicate climei, a relaxat reglementările privind emisiile industriale și a blocat proiecte de energie curată. Memorandumul prevede și ieșirea SUA din Grupul Interguvernamental privind Schimbările Climatice, principalul organism științific al ONU în domeniu.

Reacțiile nu au întârziat. Gina McCarthy, fost administrator al Agenției pentru Protecția Mediului din SUA, a calificat decizia drept „mioapă, jenantă și nechibzuită”. „Administrația Trump aruncă la gunoi decenii de leadership american și capacitatea SUA de a influența trilioane de dolari în investiții, politici și decizii globale”, a spus aceasta.

World Resources Institute, citat de Politico, a descris retragerea drept „o gafă strategică”, iar Environmental Defense Fund a avertizat că ieșirea SUA din cadrul climatic global va afecta sănătatea publică, economia și competitivitatea americană în tranziția energetică.

Foști oficiali americani au atras atenția asupra consecințelor geopolitice ale retragerii. Todd Stern, fost trimis special al SUA pentru climă, a spus că implicarea Statelor Unite a fost esențială pentru construirea convenției din 1992 și a Acordului de la Paris. Această implicare a oferit Washingtonului capacitatea de a modela regulile globale în domeniul climei, iar retragerea înseamnă cedarea acestui rol către alte puteri.

„Fără participarea SUA, aceste mecanisme nu ar fi existat în forma actuală, iar retragerea înseamnă pierderea acestui rol de influență”, a declarat Stern.

Din punct de vedere juridic, retragerea ridică semne de întrebare. UNFCCC a fost ratificată de Senatul SUA. Specialiștii în drept constituțional au opinii diferite cu privire la posibilitatea unui președinte de a denunța unilateral un tratat sau de a permite revenirea ulterioară fără un nou vot al Congresului.

Potrivit prevederilor tratatului, retragerea Statelor Unite va deveni efectivă la un an după notificarea oficială transmisă ONU, pe 7 ianuarie 2027. O eventuală revenire ar putea fi decisă de o administrație viitoare, însă procedura exactă rămâne neclară.

