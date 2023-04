Ce spune Donald Trump despre acuzații: Nu am crezut niciodată că așa ceva se poate întâmpla în America

Donald Trump, care candidează pentru nominalizarea republicană la alegerile prezidențiale din 2024, a ținut marți seară în Florida un discurs în fața susținătorilor săi.

„Nu am crezut niciodată că așa ceva se poate întâmpla în America”, a declarat Trump în fața susținătorilor săi adunați la casa sa Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida.

„Singura crimă pe care am comis-o a fost aceea de a apăra fără teamă națiunea noastră împotriva celor care caută să o distrugă”, a adăugat el.

Anterior, Trump a pledat nevinovat în fața unui tribunal din Manhattan la 34 de capete de acuzare.

El a spus că acest caz reprezintă o încercare de a zădărnici a treia sa candidatură la președinție, numindu-le „interferențe electorale masive la o scară nemaiîntâlnită până acum”.

Procurorii din Manhattan (New York) îl acuză pe Donald Trump de implicare în „conspiraţie ilegală” în scopul subminării integrităţii scrutinului prezidenţial din 2016 prin oprirea dezvăluirii de informaţii negative, inclusiv prin efectuarea unei plăţi ilegale de 130.000 de dolari în acest scop. În plus, Trump este acuzat de „falsificarea datelor despre activităţi de afaceri”, parţial in scopul „promovării candidaturii”, conform CNN.

Donald Trump a pledat nevinovat la toate cele 34 de capete de acuzare, în cursul şedinţei coordonate de judecătorul Juan Merchan, de la Tribunalul din Manhattan. Următoarea înfăţişare personală în instanţă a fost programată pe 4 decembrie. După îeşirea de la tribunal, Trump s-a deplasat la aeroport şi va merge la reşedinţa sa din Florida.

(sursa: Mediafax)