O destinație paradisiacă introduce reguli dure - va cere dovada fondurilor bancare pe 3 luni

Bali primește anual aproximativ 300.000 de vizitatori din numeroase țări. Insula indoneziană din sud-estul Asiei atrage turiști din Australia, India și China. Oficialii din Bali iau în considerare o reglementare nouă. Vizitatorii străini vor trebui să prezinte anumite documente înainte de călătorie, scrie express.co.uk.

Planurile de amploare vizează restructurarea turismului în Bali. Propunerea se numește „Reglementare regională privind implementarea turismului de calitate".

Până acum călătoriile în Bali au fost relativ simple. Vizitatorii aveau nevoie doar de pașaport valabil și taxa turistică. Noile reguli iau în considerare durata șederii turistului. Planurile vizitatorului pe durata sejurului vor fi verificate atent. Travel and Tour World raportează cerințe suplimentare pentru călători. Vizitatorii vor avea nevoie de un bilet de întoarcere confirmat obligatoriu.

Biletul de întoarcere asigură că călătoria este pe termen scurt. Autoritățile vor împiedica astfel sejururile nedorite de lungă durată. Propunerile vin după problemele create de turiști pe insulă. Mulți vizitatori au depășit durata de ședere sau au rămas fără fonduri.

Guvernatorul Wayan Koster a redactat propunerea oficială. Documentul a fost prezentat lui Widiyanti Putri Wardhana, ministrul turismului din Indonezia. Camera Reprezentanților Regională din Bali va revizui propunerea. Următorul pas implică aprobarea legislativă la nivel regional. Odată aprobată, reglementarea intră în vigoare rapid. Implementarea ar putea avea loc în termen de un an maxim.

Vara trecută s-a afirmat că turismul a ruinat Bali. Insula renumită pentru frumusețea naturală uimitoare a căzut victimă excesului. Un colaborator TropEcoTravel descrie situația. Turismul de masă „a distrus adevărata esență și sufletul Baliului" complet. „Nu știu cum era Bali înainte de invazia turiștilor". Colaboratorul imaginează un paradis tropical cu localnici prosperi și peisaje neatinse.

În 2024, Fodor's a declarat Bali destinația de top de evitat. Punctele de atracție turistică se prăbușesc sub povara propriei faime. „Locațiile sunt populare din motive întemeiate" recunoaște revista. Sunt uimitoare, intrigante și semnificative din punct de vedere cultural.

„Unele locuri turistice râvnite se prăbușesc" avertizează analiștii. Faimea excesivă distruge destinațiile preferate ale călătorilor.

Bali a avut 16,4 milioane de turiști în 2024. Cifra reprezintă o creștere de 7,9% față de 2023.

(sursa: Mediafax)