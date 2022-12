„Există maniaci cărora le place să ucidă!” Mărturia unui dezertor rus despre fosta sa unitate, acuzată de crime de război

Nikita Chibrin spune că încă își amintește de colegii săi, soldați ruși, care au fugit după ce ar fi violat două femei ucrainene, în timpul desfășurării unității lor la nord-vest de Kiev, în luna martie.

„I-am văzut fugind, apoi am aflat că erau violatori. Au violat o mamă și o fiică!”, a povestit el. Comandanții lor, a relatat Chibrin, au ridicat din umeri atunci când au aflat despre violuri. Presupușii violatori au fost bătuți, a mai spus el, dar nu au fost niciodată pedepsiți efectiv pentru crimele lor. „Nu au fost niciodată închiși, doar concediați. Li s-a zis pur și simplu așa: «Plecați!». Au fost dați afară din acest război. Asta a fost tot!.”, a declarat fostul soldat.

Criminali de război, decorați de Putin

Chibrin susține că a servit în Brigada 64 Motorizată de Pușcași, unitatea militară rusă de tristă faimă, acuzată de comiterea de crime de război în timpul ofensivei sale din Bucea, Borodianka și alte localități aflate la nord de Kiev.

Din 5 martie 2022, Bucea a fost ocupat de forțele ruse, fiind eliberat la 31 martie. În timpul invaziei lor în acest oraș, rușii au masacrat civili, susțin numeroasele mărturii ale locuitorilor. De altfel, cel puțin 410 cadavre de civili au fost descoperite pe străzi și în gropi comune, între care și cele ale unor oameni împușcați cu mâinile legate la spate. Printre cei uciși s-au numărat femei și copii.

Militarii din brigada lui Chibrin au fost catalogați drept criminali de război de către Ministerul ucrainean al Apărării, în aprilie, după ce forțele Kievului au descoperit carnajul.

Documentele militare ale lui Chibrin, văzute de CNN, dovedesc că Azatbek Omurbekov, cunoscut sub numele de „Măcelarul din Bucea”, era comandantul său. Omurbekov se află pe lista neagră a Uniunii Europene și a Marii Britanii. SUA au sancționat întreaga brigadă.

Kremlinul a negat orice implicare în crimele în masă, afirmând, în repetate rânduri, că imaginile cu cadavrele civililor ar fi false.

Într-un gest care a stârnit indignare pe întreaga planetă, Vladimir Putin a acordat un titlu militar onorific unității și a lăudat-o pentru „eroismul” și „acțiunile sale îndrăznețe”.

Ordin direct să ucidă

Vorbind pentru CNN dintr-o țară europeană în care a cerut azil, Chibrin a detaliat unele dintre crimele la care spune că a fost martor sau despre care a auzit relatări. Fostul soldat a susținut că el însuși nu a comis nicio crimă și ar fi dispus să depună mărturie împotriva unității sale la un tribunal penal internațional.

El a mai precizat că unitatea din care făcea parte avea „ordinul direct de a ucide” pe oricine furniza informații despre pozițiile trupelor sale, fie că era vorba de militari sau de civili.

„Dacă cineva avea un telefon, aveam voie să îl împușcăm!”, a declarat el. Chibrin susține că nu are niciun dubiu că unii dintre camarazii săi erau capabili să ucidă civili neînarmați. „Există maniaci cărora le face plăcere să ucidă un om. Astfel de maniaci au apărut acolo!”, a spus el.

Chibrin a descris, de asemenea, jafuri generalizate, în care soldații ruși au luat calculatoare, bijuterii și tot ce le cădea în mână.

„Nu s-au ferit deloc de acest lucru. Când am plecat din Lipovka și Andreevka, la sfârșitul lunii martie, mulți din unitatea mea au luat mașini, vehicule civile, pe care le-au vândut ulterior în Belarus.”, a mai mărturisit el. „Mentalitatea este că, dacă furi ceva, ești bun. Dacă nu te prinde nimeni, e bine! Dacă vezi ceva care este scump și îl furi și nu ești prins, ești bun.”, a mai adăugat el.

În ceea ce privește comandanții unității, el a spus că aceștia erau conștienți de presupusele violuri, crime și jafuri, dar nu au luat nicio măsură. „Au reacționat ca și cum: «Mă rog. S-a întâmplat. Și ce dacă?». De fapt, nu a existat nicio reacție.”, a spus Chibrin.

„Să crezi că rușii vor câștiga este o prostie!”

Nikita Chibrin nu are nicio îndoială că Rusia va pierde în cele din urmă războiul împotriva Ucrainei, dar nu înainte ca numărul victimelor să devină și mai mare. „Rusia nu se va opri până când nu se va vărsa mult sânge, până când nu va muri toată lumea. Soldații sunt carne de tun pentru ei. Nu îi respectă.”, a spus el.

După ce a participat la lupte, el a precizat că echipamentul soldaților ruși nu se compară cu armele la care are acces Ucraina. Chibrin afirmă că, în timp ce Ucraina primește unele dintre cele mai avansate sisteme militare de la aliații săi occidentali, armata lui Putin se bazează pe echipamente din epoca sovietică, folosite în timpul războiului din Afganistan, din anii 1980.

„Bineînțeles că Rusia va pierde. Pentru că întreaga lume susține Ucraina. Să crezi că rușii vor câștiga este o prostie!”, a spus Chibrin. „Ei au crezut că vor ocupa Kievul în trei zile. A câta zi de război este acum? A 260-a? Au crezut că vor veni în Ucraina și vor fi întâmpinați cu flori. Dar li s-a spus să se ducă dracului și li s-a aruncat cu cocktailuri Molotov!”.

Bărbații din unitate erau, de asemenea, extrem de prost pregătiți pentru luptă, a mai susținut Chibrin. Potrivit acestuia, antrenamentul unității sale a constat doar în faptul că soldații au primit de la comandanți o armă, o țintă și 5.000 de gloanțe.

„«Continuați să trageți și apoi sunteți liberi să plecați!», ni se spunea. Nimeni nu făcea nimic. Nu exista o pregătire reală.”, a mai afirmat el.

Lipsa de pregătire a devenit evidentă, odată ce rușii ajungeau în Ucraina. Aceiași oameni care se lăudau că sunt „ca Rambo” înainte de a fi trimiși pe front s-au întors „rupți”, a precizat Chibrin. „Cei care spuneau că vor împușca cu ușurință ucraineni, nici măcar nu puteau vorbi cu mine atunci când s-au întors de pe front. Au văzut războiul, au văzut înfrângerea, și-au văzut camarazii uciși și au văzut cadavre. Și-au dat seama, dar nu au putut fugi.”.

Pe lângă slaba pregătire primită, mulți soldați nu aveau nicio idee despre destinația lor.

„A fost o mare minciună. A fost un antrenament militar cu armata din Belarus. Și ne-au mințit. Pe 24 februarie au spus pur și simplu că toată lumea va merge la război!”, a declarat Chibrin, adăugând că, inițial, a refuzat să meargă.

„Primul lucru pe care l-am spus a fost: «Comandante, du-te dracului, nu vreau să merg la război!», iar el a zis: «Vei avea mari probleme; vei merge la închisoare și familia ta va avea mari neplăceri». Apoi m-a atacat, m-a băgat într-un vehicul special și a închis ușa, iar eu nu am putut să o deschid din interior. Așa că, așa am plecat în Ucraina!”.

Fuga din iad

Chibrin a petrecut luni întregi în Ucraina, cu intermitențe. Atunci când Brigada 64 Motorizată de Pușcași s-a retras după o ofensivă eșuată, la sfârșitul lunii martie, din zona aflată la nord-vest de Kiev, el și unitatea sa s-au întors în Belarus.

Chibrin a spus că suferea de o rană la spate și a mers la un spital militar din Rusia, dar a fost forțat să se întoarcă în Ucraina, în luna mai. De data aceasta, a fost trimis în regiunea Harkov, din estul Ucrainei, iar apoi a petrecut mult timp în pădurile din jurul orașului Izium.

Atunci a găsit, în cele din urmă, o portiță de scăpare. El a observat cum comandanții altor unități plecau din zonă spre Rusia cu un camion și a sărit în el.

„Am sărit în camion și am văzut alți băieți, de asemenea, plecând din Ucraina. Și ei spuneau că nu vor să poarte războiul. I-am plătit comandantului bani (...) Apoi am ajuns la granița cu Rusia și am spus că am nevoie de ajutor medical.”, a mai povestit Chibrin.

Odată întors în Rusia, Chibrin a povestit că a petrecut aproape o lună în spital, cea mai mare parte din această perioadă fiind țintuit la pat, din cauza unor dureri de spate cumplite. Acolo, nu a primit un tratament adecvat. „Mi-au spus că, dacă vreau să merg la un sanatoriu special, trebuie să semnez o hârtie prin care să spun că mă voi întoarce la război.”, a relatat el.

Chibrin a refuzat să semneze și se pregătea să depună actele pentru a obține anularea contractului său militar, chiar în momentul în care guvernul rus a anunțat mobilizarea parțială.

„Prietenii mei mi-au spus că trebuie să mă ascund, deoarece contractul nu va fi anulat, din cauza mobilizării!”, a mărturisit el. Știind că trebuie să plece cât mai departe posibil de orașul Khabarovsk, din Estul Îndepărtat, unde era staționat, Chibrin a fugit mai întâi prin Rusia până la Sankt Petersburg și apoi a luat un tren spre Belarus. Odată ajuns acolo, a reușit să găsească un intermediar care l-a ajutat să ajungă în Kazahstan, de unde a călătorit în cele din urmă până în actuala sa locație.