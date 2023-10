Dezvăluiri șocante. Teroristul care a comis atacurile din Bruxelles a folosit un pașaport românesc fals

Conform mărturiei vărului, acesta a fost uluit când a văzut clipurile de știri în care Lassoued revendica crimele din Bruxelles în numele ISIS. Se pare că Lassoued avea deja antecedente penale, dar faptele sale ulterioare au fost cu mult mai grave, culminând cu atacurile teroriste din capitala Belgiei.

Ruda teroristului a dezvăluit, de asemenea, că acesta a petrecut timp în închisoare în Tunisia încă din tinerețe, încă de la vârsta de 20 de ani. De-a lungul timpului, cei doi au ajuns în Norvegia și au locuit acolo o perioadă, dar Abdesalem Lassoued a ajuns mai târziu în Suedia.

Această nouă perspectivă asupra trecutului teroristului aruncă lumină asupra complexității amenințării teroriste și a modurilor în care indivizii pot utiliza identități false pentru a-și ascunde activitățile extremiste. Autoritățile continuă să investigheze detaliile și conexiunile acestui caz, în efortul de a preveni astfel de atacuri în viitor.

Aici, a durat doar câteva luni până să fie arestat de poliție cu aproximativ 100 de grame de cocaină asupra lui.

La sfârșitul anului 2012, a fost condamnat pentru infracțiuni legate de droguri.

Poliția a filmat raidurile soldate cu arestarea viitorului terorist și a altor două persoane. Asupra suspectului a fost găsit un pașaport românesc fals.

La interogatoriu, Lassoued a spus că a cumpărat pașaportul din Franța pentru 3.000 de euro. Poliția l-a întrebat de ce.

"Pentru că nu am permis de ședere în Europa. Am avut un permis de ședere în Italia valabil 6 luni. Am plecat din Italia în Norvegia pentru a solicita azil", a fost răspunsul lui.

El a mai spus, atunci, că a lucrat ilegal în Norvegia, Italia și Franța.

SVT, radiodifuzorul public din Suedia, a relatat despre perioada petrecut pe Abdesalem Lassoued în această țară și despre radicalizarea acestuia, înainte de a comite atacul terorist de la Bruxelles și a fi, la rândul lui, împușcat mortal de poliție.