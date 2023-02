Discursul despre Starea Națiunii: Biden își începe campania de realegere. El le propune republicanilor reconcilierea

Atacând companiile petroliere pentru că au obținut profituri mari și corporațiile americane pentru că au profitat de consumatori, Biden a folosit discursul său la o oră de maximă audiență pentru a prezenta principalele priorități ale democraților.

În primul său discurs în fața unei sesiuni comune a Congresului de când republicanii au preluat controlul Camerei Reprezentanților în ianuarie, Biden i-a îndemnat pe parlamentarii divizați să își depășească diferențele.

Unii republicani l-au huiduit pe alocuri în timpul unui discurs care a durat 73 de minute.

"Ni se spune adesea că democrații și republicanii nu pot lucra împreună. Dar, în ultimii doi ani, am dovedit că cinicii și cei care se îndoiesc s-au înșelat", a spus Biden. "Pentru prietenii mei republicani, dacă am putut lucra împreună în ultimul Congres, nu există niciun motiv pentru care să nu putem lucra împreună și să nu găsim un consens asupra unor lucruri importante și în acest Congres".

Biden a testat această abilitate cu provocarea de a ridica plafonul datoriei de 31.400 de miliarde de dolari, în următoarele luni, pentru a evita intrarea în incapacitate de plată. Casa Albă a declarat că Biden nu va negocia cu privire la această necesitate; dar republicanii doresc reduceri de cheltuieli în schimbul sprijinului lor.

"Unii dintre prietenii mei republicani vor să ia economia ostatică - am înțeles - dacă nu sunt de acord cu planurile lor economice. Toți cei de acasă ar trebui să știți care sunt aceste planuri. În loc să îi facă pe cei bogați să plătească partea lor echitabilă, unii republicani ... vor ca Medicare și Securitatea Socială să dispară", a spus el, stârnind huiduieli.

Biden a declarat că economia beneficiază de 12 milioane de noi locuri de muncă, COVID-19 nu mai controlează viețile americanilor, iar democrația americană rămâne intactă în ciuda faptului că se confruntă cu cea mai mare amenințare de la Războiul Civil încoace.

"Astăzi, deși lovită, democrația noastră rămâne neînduplecată și neîntreruptă", a spus el.

De la învestirea sa în 2021, la scurt timp după atacul din 6 ianuarie de la Capitoliul SUA, Biden a declarat că dorește să unifice țara. A menținut această temă, eviddențiind un proiect de lege masiv privind infrastructura și ironizându-i pe republicanii care s-au opus.

"Vreau să le mulțumesc prietenilor mei republicani care au votat pentru această lege", a spus el. "Prietenii mei republicani care au votat împotriva ei ... Încă mi se cere să finanțez proiecte și în acele districte, dar nu vă faceți griji, am promis că voi fi un președinte pentru toți americanii."

În ciuda eforturilor sale, Biden rămâne nepopular.

Rata sa de aprobare publică a crescut cu un punct procentual, ajungând la 41%, într-un sondaj de opinie Reuters/Ipsos care s-a încheiat duminică. Acesta este aproape de cel mai scăzut nivel al președinției sale, 65% dintre americani spunând că sunt de părere că țara este pe o cale greșită, față de 58% cu un an mai devreme.

În mod similar, în toamna anului 2020, când Donald Trump era președinte, 65% dintre alegătorii înregistrați credeau că țara se află pe un drum greșit, potrivit sondajului Reuters/Ipsos.

Consilierii lui Biden văd discursul ca pe o piatră de hotar înaintea celei de-a doua campanii prezidențiale pe care este așteptat să o lanseze în următoarele săptămâni.

Biden a împlinit 80 de ani în noiembrie și, dacă va fi reales, va avea 82 de ani la începutul unui al doilea mandat, fapt care îi îngrijorează pe mulți alegători democrați, potrivit unor sondaje recente.

Biden a salutat rezistența și forța economiei americane, șomajul scăzând în ianuarie la un minim al ultimilor aproape 54 de ani.

Într-o prefigurare a temelor pe care le-ar putea folosi într-o campanie prezidențială, Biden a stigmatizat corporațiile pentru că au profitat de pe urma pandemiei și a parcurs o listă de propuneri economice, deși este puțin probabil ca multe dintre ele să fie adoptate de Congres. Printre acestea se numără un impozit minim pentru miliardari și o cvadruplare a impozitului pe răscumpărarea de acțiuni pentru companii.

Biden a criticat în special profiturile companiilor petroliere. "Cred că este scandalos", a spus el. El a spus că Statele Unite vor avea nevoie de petrol pentru cel puțin încă un deceniu, stârnind râsete din partea unora din sală.

Principalele citate ale discursului

AMERICA

"Povestea Americii este o poveste a progresului și a rezilienței... Suntem singura țară care a ieșit din fiecare criză mai puternică decât atunci când a intrat în ea. Este ceea ce facem din nou."

"Astăzi, COVID nu ne mai controlează viețile. Iar acum doi ani, democrația noastră s-a confruntat cu cea mai mare amenințare de la Războiul Civil încoace. Astăzi, deși lovită, democrația noastră rămâne neînduplecată și neîntreruptă."

ECONOMIA SUA

"În urmă cu doi ani, economia noastră se clătina. În timp ce mă aflu aici în această seară, am creat un număr record de 12 milioane de noi locuri de muncă - mai multe locuri de muncă create în doi ani decât a creat orice președinte în patru ani. În urmă cu doi ani, COVID ne-a închis afacerile, ne-a închis școlile și ne-a jefuit de atât de multe."

"Planul meu economic se referă la investiții în locuri și oameni care au fost uitați. În mijlocul tulburărilor economice din ultimele patru decenii, prea mulți oameni au fost lăsați în urmă sau tratați ca și cum ar fi invizibili."

"De aceea, construim o economie în care nimeni nu este lăsat în urmă. Locurile de muncă se întorc, mândria se întoarce datorită alegerilor pe care le-am făcut în ultimii doi ani. Acesta este un proiect de tip blue-collar pentru a reconstrui America și pentru a face o diferență reală în viețile voastre."

PRIETENII MEI REPUBLICANI

"Prietenilor mei republicani, dacă am putut lucra împreună în ultimul Congres, nu există niciun motiv pentru care să nu putem lucra împreună în acest nou Congres. Oamenii ne-au transmis un mesaj clar. Lupta de dragul luptei, puterea de dragul puterii, conflictul de dragul conflictului, nu ne duce nicăieri."

"Și aceasta a fost întotdeauna viziunea mea pentru țară: să refacem sufletul națiunii, să reconstruim coloana vertebrală a Americii: clasa de mijloc, să unim țara. Am fost trimiși aici pentru a termina treaba!"

"Am finanțat deja peste 20.000 de proiecte, inclusiv în aeroporturi importante, de la Boston la Atlanta și Portland... Le mulțumesc sincer prietenilor mei republicani care au votat pentru această lege. Iar prietenilor mei republicani care au votat împotriva ei, dar care totuși cer să finanțeze proiecte în districtele lor, nu vă faceți griji. Am promis că voi fi președintele tuturor americanilor".

MARILE COMPANII FARMA

"În fiecare zi, milioane de oameni au nevoie de insulină pentru a-și controla diabetul pentru a putea rămâne în viață. Insulina există de 100 de ani. Fabricarea ei costă companiile farmaceutice doar 10 dolari pe flacon. Dar, Big Pharma a taxat în mod incorect oamenii cu sute de dolari - și a obținut profituri record. Nu mai este cazul... Să plafonăm costul insulinei la 35 de dolari pe lună pentru fiecare american care are nevoie de ea."

"Marile corporații nu profită doar de codul fiscal. Ele profită de dumneavoastră, consumatorii americani."

REFORMA POLIȚIEI

"Cu toții ne dorim același lucru. Vecinătăți lipsite de violență. Forțe de ordine care să câștige încrederea comunității. Copiii noștri să se întoarcă acasă în siguranță."

"Protecție egală în fața legii; acesta este legământul pe care îl avem unii cu alții în America... Știu că majoritatea polițiștilor sunt oameni buni și decenți. Își riscă viața de fiecare dată. Dar ceea ce i s-a întâmplat lui Tyre în Memphis se întâmplă prea des. Trebuie să facem mai bine".

SPRIJIN PENTRU UCRAINA

"Am unit NATO și am construit o coaliție globală. Ne-am ridicat împotriva agresiunii lui Putin. Am fost alături de poporul ucrainean.

"În această seară, ni se alătură din nou ambasadorul Ucrainei în Statele Unite. Ea reprezintă nu doar națiunea sa, ci și curajul poporului său. Doamnă ambasador, America este unită în sprijinul țării dumneavoastră. Vom fi alături de voi atâta timp cât va fi nevoie".

