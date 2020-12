Disensiuni puternice în M.Britanie după Acordul post-Brexit. Boris Johnson face apel la unitate

Premierul britanic, Boris Johnson, a lansat un apel la unitate pentru a reuşi aprobarea Acordului post-Brexit în Parlament, în contextul în care liderul de la Londra ar putea avea nevoie de susţinerea opoziţiei laburiste, pe fondul criticilor politicienilor eurosceptici din Partidul Conservator.

După ani întregi în care Boris Johnson şi aliaţii săi au criticat puternic politicile Uniunii Europene, pledând pentru retragerea Marii Britanii din UE, acum, Boris Johnson a anunţat că vrea o relaţie de "prietenie şi parteneriat" cu Bruxellesul.

"Cred că acum avem o bază pentru o prietenie şi un parteneriat de lungă durată cu UE, în calitatea de suverani egali", afirmă Boris Johnson într-un mesaj adresat parlamentarilor conservatori, pe care îi îndeamnă să aprobe Acordul post-Brexit.

Boris Johnson susţine că a obţinut o victorie în relaţia cu UE. "Am obţinut toate punctele manifestului nostru", a afirmat liderul de la Londra.

Ideea a fost reiterată de Michael Gove, ministrul pentru Politicile Cabinetului, unul dintre apropiaţii lui Boris Johnson. "Acum, putem începe un nou capitol, mai optimist, al istoriei noastre", a scris Michael Gove într-un editorial publicat în cotidianul The Times, pledând pentru o "relaţie specială" cu Uniunea Europeană.

Deşi susţine că a obţinut o victorie, Boris Johnson se teme că proiectul Acordului post-Brexit nu va fi susţinut de politicienii eurosceptici din Partidul Conservator. Grupul de Analiză Europeană, o facţiune eurosceptică dură din cadrul Partidului Conservator, a anunţat, potrivit cotidianului The Guardian, că va examina cu atenţie proiectul Acordului post-Brexit înainte de a-l aproba. "Sper foarte mult că acest tratat va trece de examinare şi sper că îl vom putea susţine. Dar am fost aleasă pe baza unui program care promitea îndeplinirea Brexit, astfel că trebuie să ciresc documentul pentru a-mi da seama dacă într-adevăr am obţinut acest lucru sau dacă rămânem blocaţi pe orbita reglementărilor UE", a declarat Theresa Villiers, deputat conservator, pentru BBC.

Pe fondul disensiunilor, Boris Johnson ar putea avea nevoie de susţinerea Partidului Laburist, aflat în opoziţie, pentru a putea obţine aprobarea Acordului post-Brexit în Camera Comunelor. Însă şi liderul laburist, Keir Starmer, riscă să se confrunte cu o revoltă, după ce le-a cerut parlamentarilor să susţină Acordul.

Ed Davey, liderul Partidului Liberal-Democrat (opoziţie), a sugerat deja că nu va susţine Acordul. "Dacă detaliile se vor dovedi a fi ceea ce auzim, nu îl putem susţine", a afirmat sir Ed Davey.

Comisia Europeană a ajuns, joi, la un acord cu Marea Britanie privind viitoarele relaţii, documentul urmând să intre în vigoare după expirarea tranziţiei post-Brexit, la 1 ianuarie 2021. "A meritat să luptăm pentru acest acord, întrucât acum avem un acord corect şi echilibrat cu Marea Britanie, care va proteja interesele europene, va asigura competiţia corectă, va oferi predictibilitatea atât de necesară pentru comunităţile noastre de pescari. În sfârşit, putem lăsa Brexitul în urma noastră şi putem privi spre viitor. Europa merge înainte", a declarat Ursula von der Leyen, preşedintele Comisiei Europene.

Proiectul Acordului post-Brexit, un document de 1.246 de pagini, tocmai a fost publicat sâmbătă.

Asociaţiile pescarilor din Marea Britanie au exprimat nemulţumire în legătură cu rezultatul negocierilor pe care Guvernul Boris Johnson le-a purtat cu Uniunea Europeană. "Este o stare de frustrare şi de furie din cauza concesiilor semnificative" oferite de Guvernul de la Londra Bruxellesului, a afirmat Barrie Deas, directorul Federaţiei Naţionale a Organizaţiilor Pescarilor din Marea Britanie. "Industria de profil va fi puternic dezamăgită că nu va exista o separare clară de UE. Va fi o foarte mare frustrare", a subliniază Barrie Deas.

Liderii politici de la Londra nu vor putea ignora criticile dure ale premierului scoţian, Nicola Sturgeon, care, în contextul Brexit, vrea să organizeze un nou referendum privind independenţa Scoţiei faţă de Marea Britanie.

Mediafax