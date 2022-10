Doi activişti de mediu au aruncat cu piure de cartofi peste un tablou al lui Monet în Germania

La nouă zile după ce mişcarea Just Stop Oil a vărsat supă de roşii peste „Floarea-soarelui” a lui Vincent van Gogh la National Gallery din Londra, doi activişti din Letzte Generation (Ultima generaţie) au intrat în Muzeul Barberini şi au stropit tabloul lui Monet „Les Meules” (Căpiţe de fân) cu piure de cartofi înainte de a-şi lipi mâinile de perete, conform The Guardian.

Protestatarii au declarat că această acţiune a fost concepută ca un semnal de alarmă în faţa unei catastrofe climatice.

„Oamenii mor de foame, oamenii îngheaţă, oamenii mor”, a spus unul dintre activişti într-un videoclip al incidentului postat pe Twitter de Letzte Generation.

„Este nevoie de piure de cartofi pe un tablou pentru a vă face să ascultaţi? Acest tablou nu va valora nimic dacă va trebui să ne luptăm pentru mâncare. Când veţi începe în sfârşit să ascultaţi? Când veţi începe în sfârşit să ascultaţi şi să opriţi afacerile ca de obicei?”, a spus protestatarul.

