Trump, 34 de capete de acuzare: conspiraţie pentru subminarea integrităţii alegerilor şi falsificare de date

Procurorii din Manhattan (New York) îl acuză pe Donald Trump de implicare în "conspiraţie ilegală" în scopul subminării integrităţii scrutinului prezidenţial din 2016 prin oprirea dezvăluirii de informaţii negative, inclusiv prin efectuarea unei plăţi ilegale de 130.000 de dolari în acest scop. În plus, Trump este acuzat de "falsificarea datelor despre activităţi de afaceri", parţial in scopul "promovării candidaturii", conform CNN.

Donald Trump a pledat nevinovat la toate cele 34 de capete de acuzare, în cursul şedinţei coordonate de judecătorul Juan Merchan, de la Tribunalul din Manhattan. Următoarea înfăţişare personală în instanţă a fost programată pe 4 decembrie. După îeşirea de la tribunal, Trump s-a deplasat la aeroport şi va merge la reşedinţa sa din Florida.

"Nu este o zi bună. Nu mă aşteptam să se întâmple aşa ceva în ţara noastră. Nu te aştepţi să i se întâmple acest lucru cuiva care a fost preşedinte al Statelor Unite", a declarat avocatul Todd Blanche, coordonatorul echipei apărării, precizând că Trump este "frustrat" şi "supărat". "Nu sunt acuzaţii privind comiterea vreunui delict federal sau statal. Vom contesta, vom lupta dur. Este vorba despre o chestiune absolut politică", a subliniat avocatul.

Însă procurorul din Manhattan, Alvin Bragg, a afirmat că Donald Trump a comis mai multe delicte prevăzute de legislaţia statului New York. "În virtutea legislaţiei statului New York, este delict să falsifici datele despre activităţile de afaceri cu intenţia de a comite o fraudă sau de a ascunde o altă infracţiune. Exact la acest lucru se referă acest caz: sunt 34 de declaraţii false pentru a ascunde alte delicte. Indiferent despre cine este vorba, nu putem normaliza un comportament infracţional grav", a afirmat, la rândul său, procurorul din Manhattan, Alvin Bragg.

Donald Trump a fost pus sub acuzare, săptămâna trecută, de o instanţă judiciară din oraşul New York într-un caz privind plăţi ilegale efectuate în campania electorală din 2016. Acuzaţiile formulate la cererea procurorului Alvin Bragg vizează presupusa furnizare de informaţii false despre plăţi ilegale efectuate în campania electorală din 2016 către o femeie care pretindea că a avut o relaţie cu Donald Trump. Procurorul Alvin Bragg, din Manhattan, a lansat o anchetă privind o plată de 130.000 de dolari efectuată de Michael Cohen, fostul avocat personal al lui Trump, către o actriţă de filme pentru adulţi, Stephanie Clifford (care are pseudonimul de scenă Stormy Daniels), în campania electorală din 2016. Actriţa a susţinut că a avut o relaţie cu Donald Trump în urmă cu peste zece ani, dar Trump a negat acest lucru.

Donald Trump, care a fost preşedinte al SUA în perioada 2017-2021, s-a înscris în cursa electorală pentru desemnarea candidatului Partidului Republican în scrutinul prezidenţial din 2024. Săptămâna trecută, Trump a catalogat drept "vânătoare de vrăjitoare" decizia inculpării sale, afirmând că obiectivul este "distrugerea mişcării politice «Să Facem America Măreaţă din Nou»". "Politicienii democraţi au minţit, au înşelat şi au furat, cu obsesia capturării lui Trump, iar acum au realizat imposibilul - inculparea unui om total nevinovat printr-o acţiune care este o interferenţă flagrantă în alegeri". Procurorul Alvin Bragg "face treaba murdară a lui Biden, ignorând crimele, jafurile şi atacurile armate pe care ar trebui să se concentreze", a acuzat Trump.

(sursa: Mediafax)