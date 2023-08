Donald Trump respinge acuzaţiile din statul Georgia / Statele Unite au devenit "un loc corupt"

Donald Trump a fost inculpat specific în comitatul Fulton din statul Georgia pentru presupuse tentative de inversare a rezultatului scrutinului prezidenţial din 2020. Alături de el sunt acuzaţi 18 presupuşi complici, colaboratori apropiaţi ai fostului preşedinte.

"Sunt acuzate 19 persoane şi întreaga lume râde văzând că Statele Unite au devenit un loc corupt şi oribil sub conducerea escrocului Joe Biden. Vânătoarea de vrăjitoare continuă, este o perioadă întunecată pentru întreaga ţară", a reacţionat Donald Trump, citat de postul de televiziune Fox News.

Înaintea inculpării, Trump denunţase, luni seară, acţiunile procurorului Fani Willis, din comitatul Fulton, statul american Georgia. "Sunt acuzaţii false, procurorul vrea cu disperare să mă pună sub acuzare pe baza ridicolă că aş fi încercat să influenţez rezultatele scrutinului prezidenţial din 2020. Nu, nu am influenţat deloc rezultatele", a afirmat Trump, citat de publicaţia The Hill. "Cei care au modificat rezultatele sunt cei care au aranjat scrutinul, iar procurorul fals Fani Willis, care în mod şocant a permis oraşului Atlanta să devină unul dintre cele mai periculoase din lume, nu are niciun interes să vadă volumul mare de dovezi sau să afle cine sunt cei care au comis infracţiunea", a acuzat Trump. Conform procurorilor, Trump i-a cerut în 2020 secretarului de stat din Georgia, Brad Raffensperger, să afle numărul de voturi necesar pentru ca el să îl devanseze pe Joseph Biden în acest stat.

Donald Trump, favorit pentru a reprezenta Partidul Republican în scrutinul prezidenţial din 2024, a fost inculpat deja în Washington D.C. în ancheta federală privind presupuse acţiuni de blocare a validării rezultatelor scrutinului prezidenţial desfăşurat în anul 2020. Trump este vizat de patru capete de acuzare privind conspiraţie pentru comiterea de fraude împotriva instituţiilor guvernamentale, obstrucţionarea unei proceduri formale, tentativă de obstrucţionare a unei proceduri formale şi conspiraţie împotriva respectării unor drepturi. Trump a pledat nevinovat, iar echipa sa a denunţat un proces politic.

