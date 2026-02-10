Trump amenință cu blocarea unui pod strategic între SUA și Canada

Președintele Donald Trump a amenințat că va bloca deschiderea unui nou pod major care leagă Statele Unite de Canada, amplificând tensiunile dintre cei doi aliați tradiționali, potrivit BBC. Trump susține că podul nu va fi deschis decât dacă Washingtonul este „pe deplin compensat” pentru ceea ce afirmă că SUA au oferit Canadei de-a lungul anilor.

Disputa vizează Podul Internațional Gordie Howe, care leagă provincia canadiană Ontario de statul american Michigan, traversând râul Detroit. Construcția a început în 2018, iar podul este așteptat să fie deschis circulației în cursul acestui an, după finalizarea testelor și obținerea aprobărilor necesare.

Proiectul este finanțat de guvernul canadian, dar a fost conceput pentru a fi deținut public de Canada și de statul Michigan. Trump afirmă că SUA ar trebui să dețină cel puțin jumătate din acest activ și susține că, în prezent, Canada controlează efectiv ambele părți ale podului.

Oficialii din Michigan avertizează că blocarea podului ar putea avea consecințe economice grave. Senatoarea Elissa Slotkin a declarat că oprirea proiectului ar duce la creșterea costurilor pentru companii, la slăbirea lanțurilor de aprovizionare și la pierderea de locuri de muncă în întregul stat.

Guvernatoarea democrată Gretchen Whitmer a reacționat la rândul ei, descriind podul drept o sursă vitală de locuri de muncă și comerț. Liderii statului subliniază că proiectul reflectă ani de cooperare politică și transfrontalieră.

Trump a legat amenințarea privind podul de nemulțumiri comerciale mai largi, inclusiv tarifele canadiene pentru produsele lactate și recentele acorduri comerciale ale Canadei cu China. El a acuzat Canada că profită de Statele Unite și a pus responsabilitatea pe administrațiile anterioare pentru aprobarea proiectului.

Oficialii canadieni au respins afirmațiile potrivit cărora oțelul american ar fi fost exclus din construcție, calificând acuzațiile drept inexacte. Lideri locali din Ontario au descris declarațiile lui Trump ca fiind alarmante și deconectate de realitate.

Nu este clar cum ar putea Trump să blocheze legal deschiderea podului, deși a declarat că negocierile vor începe imediat. Autoritatea care administrează podul și guvernele locale nu au oferit încă reacții oficiale.

