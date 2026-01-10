Jurnalul.ro › Ştiri › Externe › Amenințarea lui Trump: „Vom face ceva cu Groenlanda, fie pe calea frumoasă, fie pe calea mai dificilă” Amenințarea lui Trump: „Vom face ceva cu Groenlanda, fie pe calea frumoasă, fie pe calea mai dificilă”

Amenințarea lui Trump: „Vom face ceva cu Groenlanda, fie pe calea frumoasă, fie pe calea mai dificilă”

Sursa foto: Hepta/„Dar nu vom permite Rusiei sau Chinei să ocupe Groenlanda și asta se va întâmpla dacă nu o facem.”

Donald Trump a lansat un avertisment de rău augur în campania sa de achiziționare a Groenlandei. În timpul întâlnirii sale de vineri cu directorii din industria petrolului și gazelor, președintele american a declarat: „Vom face ceva în privința Groenlandei, indiferent dacă le place sau nu”.