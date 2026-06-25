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Donald Trump proclamă victoria în războiul din Iran

de Redacția Jurnalul    |    25 Iun 2026   •   10:15
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Donald Trump proclamă victoria în războiul din Iran
Hepta/Donald Trump proclamă victoria în Iran

Președintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri că Iranul face concesii semnificative, în timp ce negocierile pentru un acord final urmează să continue săptămâna viitoare. Trump le-a spus reporterilor că Iranul este „foarte amabil”: „Sunt de acord cu tot ce vreau eu”.

„Războiul decurge foarte bine. După cum știți, câștigăm la un avantaj considerabil. Iranul face concesii foarte mari. Vom vedea ce se întâmplă - dar a fost foarte, foarte, foarte puternic”, le-a declarat Trump reporterilor de la Capitoliu.

Săptămâna trecută, Trump și președintele iranian Masoud Pezeshkian au semnat electronic „Memorandumul de înțelegere de la Islamabad”, care are scopul de a deschide calea pentru încheierea războiului lansat de Washington și Tel Aviv împotriva Iranului pe 28 februarie.

În conformitate cu acordul, Washingtonul și Teheranul urmează să poarte negocieri timp de 60 de zile, cu posibilitatea unei prelungiri, menite să ajungă la un acord final care să acopere programul nuclear al Iranului și sancțiunile internaționale.

Mediatorul Pakistan a declarat că discuțiile la nivel tehnic vor fi reluate săptămâna viitoare, după o pauză temporară, potrivit Anadolu.

Secretarul de Stat Marco Rubio a declarat că SUA se așteaptă ca Iranul să își respecte obligațiile asumate în temeiul acordului interimar.

„Președintele a fost foarte clar - trebuie să își respecte aceste angajamente. Dacă o fac, vom continua. Dacă nu, președintele va avea la dispoziție opțiuni cu privire la ce să facă în această privință. Să sperăm că își vor respecta aceste angajamente”, a spus el.

După prânzul cu republicanii din Senat, Trump le-a spus reporterilor că Iranul este „foarte amabil”.

„Sunt de acord cu tot ce vreau eu și trebuie să o facă, altfel ne întoarcem și facem ce trebuie să facem”, a adăugat el.

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(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: donald trump iran razboi
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