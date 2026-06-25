Donald Tusk reafirmă sprijinul total pentru Kiev: Polonia va continua să ajute Ucraina fără ezitare

În pofida emoțiilor implicate, Polonia este alături de Ucraina în confruntarea sa cu Rusia, a afirmat Tusk în cadrul unei întâlniri între liderii Germaniei, Franței, Regatului Unit, Poloniei și Italiei, miercuri seara la Berlin.



Este deosebit de importantă menținerea unității atât la nivel european, cât și în cadrul comunității transatlantice, înainte de summitul NATO de la Ankara ce va avea loc peste două săptămâni, a subliniat el.



Donald Tusk a afirmat de asemenea că se vor depune toate eforturile pentru a se asigura că țările de pe flancul estic al NATO - direct amenințate de politicile agresive ale Moscovei - vor fi reprezentate în toate formatele de negociere.



'Fără Polonia, statele scandinave, republicile baltice și România ar fi dificil să realizezi ceva în această 'confruntare a civilizațiilor' cu Rusia', a subliniat în acest context premierul polonez.



Conferința privind reconstrucția Ucrainei, care se deschide joi în orașul portuar polonez Gdansk, este umbrită de o dispută istorică între Varșovia și Kiev. Președintele conservator al Poloniei, Karol Nawrocki, i-a retras recent o înaltă distincție a statului polonez președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.



Disputa care persistă de mai multe săptămâni a început după ce Zelenski a atribuit unei unități militare a armatei Ucrainei numele Armatei insurecționale ucrainene (UPA) - organizație naționalistă din cel de-al Doilea Război Mondial, considerată în Polonia responsabilă de moartea a peste 100.000 de polonezi în zona care corespunde astăzi vestului Ucrainei. Gestul lui Zelenski a stârnit o indignare generalizată în Polonia, notează dpa.



Președintele ucrainean, care urma să participe la conferință internațională de la Gdansk și-a anulat participarea, urmând să fie reprezentat de șefa guvernului său, Iulia Sviridenko.



Gazda și coorganizatorul acestei conferințe este premierul polonez Donald Tusk. De asemenea, cancelarul german Friedrich Merz și-a anunțat participarea.



La fel ca în anii precedenți, Conferința pentru Reconstrucția Ucrainei (URC) se va concentra pe modalitățile de refacere a pagubelor provocate de războiul în curs asupra infrastructurii Ucrainei și pe cum ar trebui să arate reconstrucția viitoare.



Rusia a bombardat în mod repetat centrale electrice și infrastructura energetică în Ucraina. În iarnă, milioane de locuitori ai Kievului au rămas fără încălzire și au avut acces la foarte puțină energie electrică timp de săptămâni întregi. Multe clădiri rezidențiale și sedii de firme din toată Ucraina au fost avariate sau distruse.



În declarațiile făcute înaintea conferinței de două zile la Gdansk, Tusk a menționat posibilitatea semnării a 200 de contracte în valoare de miliarde de euro destinate reconstrucției Ucrainei. AGERPRES