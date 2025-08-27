Dronele - „angajate” ca gunoieri, pe Everest

Echipamentele de mare putere, în valoare de 20.000 de dolari fiecare, au ca activitate principală strângerea gunoaielor lăsate de alpiniști în timpul escaladelor.

Versanții Everestului sunt plini de PET-uri, doze, butelii de oxigen și alte obiecte aruncate de alpiniști, ceea ce a atras zonei renumele de groapă de gunoi aflată la cea mai mare altitudine.

Lucrările de curățare se făceau până acum manual, uneori cu ajutorul elicopterelor. În sezonul acesta de escaladă, cuprins între aprilie și iunie, Baza 1, situată la altitudinea de 6.065 de metri, a fost transformată și în bază de lansare a dronelor.

„În doar zece minute, o dronă poate să transporte cât zece persoane în şase ore", spun reprezentanții unui ONG dedicat protejării ecosistem himalayan. În sezon, dronele au recuperat aproape 300 de kilograme de deşeuri.

„Aceasta este o modalitate revoluţionară de a face regiunea mai curată şi mai sigură", a declarat Tashi Lhamu Sherpa, vicepreşedintele municipalităţii rurale Khumbu Pasang Lhamu, care emite permise pentru regiunea Everest. Costul funcţionării dronelor lor este acoperit de autorităţile locale.

Dronele au fost folosite și pentru a căra echipamentele grele ale alpiniștilor, făcând mai ușoare ascensiunile periculoase, în special prin faimoasa şi periculoasa cascadă a gheţarului Khumbu, de la începutul traseului spre Everest.