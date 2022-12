Un tânăr de 18 ani este noul primar al unui mic oraș din Statele Unite. „Le-am spus mereu oamenilor că trebuie să începi de undeva în viață”

Postul de televiziune KATV a raportat că Jaylen Smith a câștigat marți scrutinul pentru a deveni primarul orașului Earle.

Jaylen Smith a fost ales primar. Tânărul politician democrat a primit 235 de voturi față de 183 ale lui Nemi Matthews, conform rezultatelor complete, dar neoficiale. Populaţia micului orăşel din Arkansas este de 1831 persoane.

Tânărul a absolvit liceul Earle în luna mai.

"Nu am candidat ca să devin cunoscut. Am candidat pentru că vreau să îmi ajut comunitatea şi să o mişc în direcţia în care trebuie", a declarat Smith pentru CNN.

El a declarat pentru KATV că implicarea sa în guvernul școlii l-a inspirat să candideze pentru o funcție.

„Oamenii strigă după schimbare, iar eu vreau să fiu schimbarea pentru a-l duce pe Earle înainte”, a mai spus el.

Smith a recunoscut, de asemenea, că vârsta lui a făcut dificil pentru unii alegători să-l ia în serios.

„Dar le-am spus mereu oamenilor că trebuie să începi de undeva în viață”, a declarat Jaylen Smith, potrivit Africa News.

Smith a făcut campanie pentru îmbunătățirea siguranței publice și pentru a aduce noi afaceri, inclusiv un magazin alimentar, în orașul cu aproximativ 1.800 de locuitori, aflat la 25 mile (40 de kilometri) nord-vest de Memphis, Tennessee.

Viitorul primar vrea să reconstruiască oraşul, să scape de casele abandonate, să reformeze departamentul de Poliţie, pentru ca acesta să funcţioneze non-stop, să creeze locuri pentru cei tineri şi să implementeze un sistem de transport public până la magazinele din zonă.

El se numără printre cei mai tineri primari aleși din Statele Unite și ar fi cel mai tânăr membru al Asociației primarilor afro-americani.

Smith se numără printre cei câțiva oameni aleși primari înainte de a împlini 20 de ani, inclusiv Michael Sessions, care a fost ales primar al orașului Hillsdale, Michigan, în 2005, când avea 18 ani și John Tyler Hammons, care a fost ales primar al orașului Muskogee, Oklahoma, în 2008, când avea 19 ani.

Proaspătul primar Jaylen Smith plănuiește să-și continue studiile la Universitatea de Stat din Arkansas Mid-South, iar în paralel să-și îndeplinească îndatoririle de primar și speră să devină într-o zi procuror.

Potrivit KATV, Smith urmează să depună jurământul în ziua de Anul Nou și să servească un mandat de patru ani.

Amazing! It's important that the inspiring new mayor of Earle, Ark. — Jaylen Smith, the youngest Black mayor ever in America — has a fantastic support system around him! His drive and focus will benefit his city tremendously in the years to come. pic.twitter.com/rHbQTNUgv2