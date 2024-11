Economia Turciei se redresează. S&P a îmbunătățit ratingul suveran pentru a doua oară în 2024

"Fără alegeri naţionale până în 2028, decidenţii turci par să aibă spaţiul necesar pentru a implementa politici destinate să reducă cererea şi inflaţia, precum și înăsprirea treptată a politicii fiscale şi a salariilor", a informat S&P.



În luna septembrie, rata anuală a Turciei a scăzut până la 49,38%, coborând sub dobânda de politică monetară a Băncii Centrale pentru prima dată după 2021.



Banca Turciei se aşteaptă ca inflaţia să coboare până la 38% la finele anului, şi la 14% anul următor, în timp ce guvernul de la Ankara mizează pentru finalul acestui an şi a celui viitor pe o inflaţie de 41,5%, respectiv 17,5%.



Agenţia de evaluare S&P Global a precizat că ar putea decide şi alte îmbunătăţiri de rating, dacă vor exista noi progrese în reducerea inflaţiei până la un nivel de o singură cifră, şi va fi refăcută încrederea pe termen lung în lira turcească şi pieţele interne de capital.



S&P a revizuit şi perspectiva de rating asociată ratingului de ţară al Turciei, de la "pozitiv", la "stabil", pentru a ţine cont de riscurile echilibrate la adresa planurilor ambiţioase ale autorităţilor de a reduce inflaţia ridicată, de a gestiona aşteptările salariale şi a reechilibra economia.



Celelalte două mari agenţii de rating, Fitch şi Moody's, au îmbunătăţit ratingul de ţară al Turciei în acest an datorită îmbunătăţirii politicii fiscale.