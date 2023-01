Fiul temutului El Chapo, Ovidio Guzmán-López, capturat în Mexic. Val de violențe ale cartelurilor în Sinaloa, după arestul din Culiacán   

Ovidio Guzmán-López - despre care se crede că a rămas la conducerea fostului cartel al tatălui său - a fost capturat în Culiacán și transferat în Mexico City.

Potrivit BBC, membrii grupării conduse de cel supranumit El Raton au blocat drumurile, au incendiat vehicule si au atacat un aeroport local.

S-au tras focuri de arme asupra a două avioane, unul chiar în timp ce se pregătea să decoleze.

Peste 100 de zboruri au fost anulate pe trei aeroporturi din Sinaloa.

Guvernatorul statului a declarat că 18 persoane au fost internate la spital.

Guzmán-López – supranumit „Șoarecele” – este acuzat că a condus o facțiune a celebrului cartel al tatălui său din Sinaloa, una dintre cele mai mari organizații de trafic de droguri din lume.

Celebrul Joaquín „El Chapo” Guzmán ispășește o pedeapsă cu închisoare pe viață în SUA, după ce a fost găsit vinovat în 2019 de trafic de droguri și spălare de bani. Procesul său a dezvăluit unele dintre detaliile brutale ale modului în care funcționează cartelurile de droguri din Mexic.

Video showing the moment Mexican forces captured the son of "El Chapo" Ovidio Guzman Lopez (2019). pic.twitter.com/iKbqi54dPW

In Mexico, Ovidio Guzman Lopez, nicknamed the Mouse, was detained - the son of drug lord Joaquin Guzman Loera (Shorty, received a life sentence in the United States). pic.twitter.com/BM4QCL6sHa