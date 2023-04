Record: Un elev de liceu a primit 170 de scrisori de acceptare la facultate și 9 milioane de dolari în oferte de burse!

Dennis Maliq Barnes, în vârstă de 16 ani, elev în ultimul an la International High School of New Orleans, a declarat pentru CNN că inițial nu a vrut să stabilească niciun record.

"Pe măsură ce am aplicat la mai multe școli, pe măsură ce cifrele creșteau, cu ajutorul financiar și cu acceptările în universități, am devenit intrigat", a spus Barnes.

Barnes a spus că a început să se înscrie la școli în august 2022 și s-a mândrit când au început să sosească acceptările și bursele.

Oficialii școlii spun că realizarea lui Barnes stabilește un nou record mondial și au contactat Cartea Recordurilor Guinness pentru a-l face oficial, potrivit lui Clark Castle, un purtător de cuvânt al școlii și al lui Barnes.

Barnes are o medie generală de 4,98, a absolvit cu doi ani mai devreme și nu s-a decis încă la ce școală va merge din toamnă.

"Nu știu unde vreau să merg", a spus Barnes, dar a adăugat: "Intenționez să urmez știința informaticii, iar apoi să merg la Facultatea de Drept”.

Barnes își atribuie realizările familiei, prietenilor săi și credinței în Dumnezeu: "Sunt un tânăr cu frică de Dumnezeu, îl pun pe Dumnezeu pe primul loc.

Barnes a aplicat la 200 de școli și intenționează să-și anunțe decizia finală la începutul lunii mai, înainte de absolvirea de pe 24 mai.

Iar pentru cei care vin în urma lui, Barnes a are un sfat: "Dacă vă păstrați școala, educația ca prioritate și îl păstrați pe Dumnezeu în mijloc, atunci cu siguranță veți avea succes, indiferent de ceea ce veți face".

(sursa: Mediafax)