Elon Musk și-a scos demisia la vot

În trecut, el a organizat și s-a supus și altor sondaje de pe Twitter, jurnaliștii BBC amintind că lui Musk îi place să citeze expresia „vox populi, vox dei” („vocea poporului este vocea lui Dumnezeu”). Patronul Tesla și al Space X a fost foarte criticat, de la recenta preluare a Twitter.

După o bătălie în justiție, în octombrie, Musk a cumpărat Twitter contra sumei de 44 miliarde de dolari. A urmat o serie de schimbări controversate. El a concediat aproximativ jumătate din personal și a încercat să impună o taxă pe „insigna albastră” care atestă că un cont a fost verificat de Twitter. De asemenea, a fost criticat pentru abordarea sa în ceea ce privește moderarea conținutului, unele grupuri pentru libertăți civile acuzându-l că a luat măsuri care vor crește discursul instigator la ură și dezinformarea. Apogeul a fost atins vineri, când Musk a fost condamnat de Națiunile Unite și Uniunea Europeană din cauza deciziei Twitter de a suspenda conturile unor jurnalişti care postează pe platforma de socializare. ONU a scris pe Twitter că libertatea presei „nu este o jucărie”, în timp ce UE a amenințat Twitter cu sancțiuni.

Obsesia pentru Twitter îi distruge Tesla

Analiștii consultați de BBC spun că ultimele săptămâni au zguduit reputația lui Musk și a Tesla - firma în care se concentrează averea magnatului. Conform acestora, investitorii de la Tesla urmăresc îndeaproape sondajul lui Musk.

„Având în vedere cât îi distrage atenția lui Musk mandatul la Twitter, acționarii producătorului de vehicule electrice vor respira ușurați dacă se retrage de pe platforma de socializare și revine la locul de muncă de zi cu zi, Tesla”, spune Ross Mould, director de investiții la AJ Bell - companie britanică ce are în administrare active de peste 50 de miliarde de lire sterline. „Pentru cineva care acordă atât de multă importanță eticii muncii, Musk pare să petreacă mult timp pe rețelele de socializare. Având în vedere că valoarea acțiunilor Tesla s-au redus sub jumătate în acest an, Musk trebuie să-și sufle mânecile și să-și repună afacerea principală înapoi pe drum”, adaugă el.

Peste 17 milioane de persoane participaseră până ieri după-amiază la sondajul organizat de Elon Musk