Erupție vulcanică în Indonezia. Mii de persoane au fost evacuate!

Mii de locuitori din estul provinciei indoneziene Java au fost în alertă maximă luni, după ce erupția violentă a celui mai înalt vulcan de pe insulă a determinat autoritățile să impună o zonă de interdicție de 8 kilometri și a dus la evacuarea unor sate întregi.

Agenția locală de căutare și salvare a desfășurat echipe în zonele cele mai afectate din apropierea muntelui Semeru pentru a evalua pagubele, a declarat, pentru Reuters, Tholib Vatelehan, un purtător de cuvânt al Basarnas. Nu au fost raportate victime și nu au existat perturbări ale transportului aerian.

Vulcanul de 3.676 de metri a erupt duminică, la ora locală 14.46. Imagini filmate de locuitorii din zonă au arătat Muntele Semeru aruncând un nor uriaș de cenușă deasupra craterului său. Oamenii au fugit cu mașinile și motociclete, aproape 2.500 de persoane fiind nevoite să se retragă din zonele afectate, au declarat autoritățile.

Erupția s-a produs la aproximativ 640 de kilometri la est de capitala Jakarta și urmează unei serii de cutremure în vestul insulei Java.

Autoritățile au ridicat duminică nivelul de alertă pentru Muntele Semeru la cel mai înalt nivel. De asemenea, au emis un avertisment către locuitori să nu se apropie la mai puțin de 8 kilometri de vârf sau la 500 de metri de malurile râurilor.

Semeru a erupt și anul trecut, ucigând peste 50 de persoane și provocând strămutarea a mii de oameni.

