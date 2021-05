Europarlamentarii Renew Europe: avioanele europene să nu mai treacă prin spațiul aerian al Belarus

Europarlamentarii Renew Europe solicită în mod oficial ca avioanele europene să nu mai treacă prin spațiul aerian al Belarus. Despre aterizarea forțată de la Minsk, europarlamentarii susțin că este „un act de piraterie” și cer pedepsirea drastică a celor vinovați.

Printr-o solicitare adresată oficialilor Uniunii Europene, membrii grupului Renew Europe din Comisiile pentru Afaceri externe și Transport și turism din Parlamentul European cer ca avioanele europene să nu mai survoleze Belarusul.

Europarlamentarii numesc explicit aterizarea forțată la Minsk a aeronavei unei companii europene ce zbura de la Atena la Vilnius „un act de piraterie care încalcă în mod flagrant prevederile Convenției de la Chicago” și vor ca UE să se alăture demersurilor de excludere a țării conduse de Alexander Lukashenko din Organizația Internațională a Aviației Civile.

Totodată, membrii celor două comisii parlamentare solicită ca Agenția Europeană de Siguranță a Aviației să prezinte de urgență un raport privind cazul avionului deturnat, iar „indivizii și entitățile responsabile pentru aterizarea forțată în mod ilegal” a aeronavei să fie sancționați „fără întârziere”.

„Ieri Uniunea Europeană a fost atacată și am considerat că trebuie să fie scris negru pe alb într-o poziție oficială. Deturnarea unui avion european plin cu civili cetățeni europeni este pur și simplu un atac asupra UE - iar escorta militară sub care a fost pusă aeronava nu lasă loc de interpretări”, a declarat europarlamentarul USR PLUS Vlad Gheorghe.

Ambasadorii statelor NATO vor dezbate marți cazul avionului aterizat forțat în Minsk, după ce organizația a solicitat o anchetă internațională privind incidentul considerat „grav și periculos”. Directorul companiei comerciale care opera zborul deturnat a denunțat și el un act de „piraterie”, iar pe rețelele sociale circulă mii de mesaje care solicită autorităților din Belarus eliberarea disidentului reținut, Roman Protasevich și a partenerei sale, arestată alături de acesta duminică pe aeroportul din Minsk.

(sursa: Mediafax)