VIDEO Evgheni Prigojin a publicat imagini cu repatrierea sicrielor unor luptători ucraineni

„Trimitem un alt transport de luptători ai armatei ucrainene acasă. Au luptat cu curaj și au pierit. De aceea, ultimul camion îi va duce înapoi în patria lor”, a spus Prigojin, îmbrăcat în echipament militar.

În imagini apar mercenari Wagner care bat în cuie sicrie de lemn și le încarcă într-un camion.

Gruparea Wagner a condus asaltul forțelor ruse asupra orașului Bahmut, din estul Ucrainei, și a lăudat soldații ucraineni ca fiind demni și capabili.

Alte imagini au fost publicate în ajunul Anului Nou, în care apare Prigojin vizitând prizonieri de război ucraineni cărora le oferă mandarine și le promite că vor ajunge acasă, în cadrul unui schimb de pasageri.

BAKHMUT MEATGRINDER: Evgeny Prigozhin, Chief of Wagner, honours Ukrainian dead by saying they fought bravely, but perished. Now, they are coming home in boxes.



Earlier, he called on Zelensky to order his men to leave the town, while they still could. pic.twitter.com/3yGOfjeUhx