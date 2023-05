Zece pompieri și doi ofițeri de poliție, răniți în urma unei explozii într-un apartament din Germania

Incidentul a avut loc în orașul Ratingen. Polițiștii și pompierii au fost chemați să ajute o persoană neajutorată, iar când au ajuns la ușa apartamentului, a avut loc o explozie, a declarat un purtător de cuvânt al poliției.

Nu se știe ce a produs explozia, a precizat poliția.

Surse germane au declarat pentru Reuters că nu exclud ca explozia din orașul Ratingen să fi fost un atac țintit.

Se pare că unul dintre locuitori a folosit un obiect neidentificat pentru a provoca o explozie, a declarat ministrul de interne al landului Renania de Nord-Westfalia, Herbert Reul.

Imaginile de la fața locului au arătat lunetiști ai poliției poziționați într-un balcon peste drum de clădire, în timp ce fumul ieșea dintr-un apartament de la ultimul etaj.

Polițiștii nu au oferit detalii deoarece operațiunea este în curs de desfășurare.

Ministrul de interne Nancy Faeser va oferi explicații despre incident.

(sursa: Mediafax)

In #Ratingen gab es mehrere #Explosionen in einem #Hochhaus! Der Täter ist laut den Medien ein #Coronaleugner... Also wieder mal ein #Reichsbuerger?! pic.twitter.com/wgJIHwSpOK