Explozie uriașă la o hidrocentrală din Italia. Bilanț provizoriu: 4 morți, 5 răniți și 3 dispăruți

Conform agenției ANSA, cei cinci răniți grav au fost transportați la spitalele din Parma, Cesena, Forlì și Pisa. Cel mai grav dintre răniți este internat la spitalul Bufalini din Cesena: bărbatul se află în secția de mari arși, cu prognostic rezervat. În același spital se află și un alt muncitor, care a suferit o arsură minoră la o mână în urma accidentului și se află sub observație.

Marco Masinara, primarul orașului Camugnano, a declarat că se lucra la o turbină în momentul accidentului.

Președintele Italiei, Sergio Mattarella, și-a exprimat condoleanțele pentru muncitorii decedați și solidaritatea cu răniții, familiile și colegii de muncă ai victimelor, sperând că se va face lumină deplină asupra dinamicii accidentului.

„Urmăresc cu îngrijorare știrile teribile despre explozia care a avut loc la o centrală hidroelectrică”, a scris pe rețelele de socializare premierul Giorgia Meloni, care le-a mulțumit salvatorilor și tuturor celor care lucrează în aceste ore la căutarea celor dispăruți.

#BREAKING Power Plant Explodes In #Italy: 3 Dead, 6 Missing - Local Media



One of two #hydroelectric plants in Bologna has exploded with Rai News reporting the death toll could rise.



The plants regulate the basin of #Suviana di Camugnano, where the #Suvianadam is located. pic.twitter.com/S6FGboVbyM