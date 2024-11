Etajul 80 al unui penthouse de 65 de milioane de dolari devine platoul emisiunii Visul românesc – Succes American de la Antena Stars

„Am cunoscut şi am putut aduce în faţa telespectatorilor români de succes de aici, din America, oameni de zeci sau sute de milioane de dolari, şi, totodată, oameni de milioane din punct de vedere al caracterului, al principiilor şi al modestiei. Pentru episodul următor, am filmat într-un penthouse de 65 de milioane de dolari din New York, la etajul 80, cu un român, Alexandru Urdea, care a venit la 5 ani în America şi care, împreună cu partenerul lui, un important om de business din SUA, deţin un fond de investiţii private. Practic, împrumută milioane de dolari diferitelor companii care vor să-şi crească businessul şi în România, pentru că identitatea românească îşi spune cuvântul. Cu toate că Alexandru Urdea a plecat pe vremea când era un copil, vorbeşte perfect româneşte şi s-a hotărât să fie mai aproape de ţara natală şi, de anul acesta, investeşte sume importante în start up-urile din România.”, a declarat Mădălina Bălan.

Mădălina Bălan mai aminteşte şi despre următoarele poveşti de viaţă pe care le-a pregătit publicului, în episoadele viitoare. „Mai mult, m-a impresionat povestea Simonei Pelin, care deţine proprietăţi în unul dintre cele mai scumpe locuri din Florida, cea a lui Dorel Năsui, unul dintre fondatorii Băncii Transilvania România, cea a lui Carmen Munteanu, un lider într-o lume a bărbaţilor, deţinând un businesss cu parchet, cât şi povestea de viaţă a lui Mihai Meglei, care deţine proprietăţi importante şi două avioane. Mai multe poveşti de viaţă veţi afla pe parcursul emisiunii. Nu uitaţi să ne urmăriţi.” a mai declarat Mădălina Bălan.

Emisiunea Visul românesc – Succes american va putea fi urmărită în fiecare sâmbăta, de la ora 16.00, la Antena Stars.

