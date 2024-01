Două explozii aproape de mormântul generalului iranian Qasem Soleimani. Cel puțin 73 de persoane au fost ucise

Postul de televiziune de stat Irib a declarat că alte 171 de persoane au fost rănite când exploziile au avut loc în apropierea unei procesiuni lângă moscheea Saheb al-Zaman din orașul Kerman din sud. Potrivit viceguvernatorului din Kerman, acesta a fost un "atac terorist".

Un videoclip distribuit online pare să arate mai multe cadavre pe o șosea, potrivit BBC.

Sute de oameni se îndreptau către mormânt miercuri, în cadrul unei ceremonii de comemorare a generalului Soleimani, ucis într-un atac cu dronă al SUA în vecinătatea Irakului în 2020.

Soleimani era considerat cel mai puternic lider din Iran după Ayatollah Ali Khamenei, liderul suprem. În calitate de comandant al Forței Quds, brațul de operațiuni externe al Gardienilor Revoluției, el a fost arhitectul politicii iraniene în întreaga regiune.

El coordona misiunile clandestine ale Forței Quds și furniza ghidare, finanțare, arme, informații și sprijin logistic guvernelor și grupurilor armate aliate, inclusiv Hamas și Hezbollah.

Fostul președinte al SUA, Donald Trump, care a ordonat asasinarea din 2020, l-a descris pe Soleimani drept "cel mai mare terorist din lume".

BREAKING: EXPLOSION IN IRAN NEAR SOLEIMANI'S GRAVE



It is the 4th anniversary of his assassination. pic.twitter.com/ZDDtW9bIz2