Ron DeSantis contestă acordul în cazul crizei bugetare din SUA: ţara noastră înclină în continuare spre faliment

"Înaintea acestui acord, Statele Unite înclinau spre faliment. Iar după acest acord, ţara noastră înclină în continuare spre faliment", a declarat Ron DeSantis, înscris în cursa pentru desemnarea candidatului republican în scrutinul prezidenţial din 2024.

"Ideea că ne putem descurca prin majorări de 4.000 de miliarde de dolari în următorul an şi jumătate, acestea sunt cheltuieli masive. Cred că ne-am înscris pe o traiectorie - începând din martie 2020, prin cheltuielile pentru pandemie - am modificat total bugetul şi ei rămân pe această linie. Cred că această situaţie este total inadecvată pentru a ne aduce într-o zonă mai bună", a argumentat Ron DeSantis, potrivit publicaţiei The Hill.

Preşedintele SUA, Joseph Biden, şi Kevin McCarthy, preşedintele Camerei Reprezentanţilor, au ajuns sâmbătă la un acord de principiu pentru creşterea plafonului datoriei suverane, dar riscă să întâmpine dificultăţi în aprobarea planului bugetar în Congres. Acordul prevede creşterea plafonului datoriei suverane peste nivelul de 31.400 de miliarde de dolari timp de doi ani, dar şi limitarea cheltuielilor publice, reactivarea unor fonduri din pandemie care nu au fost utilizate, accelerarea unor proiecte în domeniul energiei şi condiţii suplimentare pentru programe de asistenţă socială.

Însă Administraţia Biden şi Kevin McCarthy riscă să întâmpine dificultăţi în Camera Reprezentanţilor şi în Senat în aprobarea proiectului de acord, pe fondul obiecţiilor formulate de politicienii republicani radicali şi de către democraţii progresişti. Tergiversarea procedurilor de aprobare riscă să conducă la intrarea Statelor Unite în incapacitate de plăţi, o situaţie care ar putea interveni dacă proiectul de acord nu va fi aprobat până pe 5 iunie.

(sursa: Mediafax)