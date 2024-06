Un youtuber în vârstă de 24 de ani, fără partid și agendă, loc în Parlamentul European

Fidias Panayiotou, alias Fidias, postează videoclipuri în care realizează „provocări”: fapte bizare, la limita posibilului, cum ar fi „să locuiască gratuit într-un aeroport timp de 10 zile”, „să-l îmbrățișeze pe Elon Musk” sau „să supraviețuiască 5 zile fără să doarmă”.

Ar putea obține un loc în Parlamentul European, deși după propriile sale declarații, nu a fost niciodată interesat de politică sau, mai degrabă, nu a fost interesat până la candidatura sa la alegerile europene.

Fidias a obținut o avalanșă de voturi în Cipru și țintește cu îndârjire un loc la Bruxelles. Pentru țara sa, sunt șase locuri disponibile în Europa, iar unul dintre ele ar putea fi al său.

Fidias are 24 de ani, are peste 2,6 milioane de urmăritori pe YouTube (mai mulți decât locuitorii Ciprului) și este, de asemenea, foarte activ pe Instagram și TikTok. Cariera sa pe rețelele de socializare a început în 2019, odată cu publicarea unor videoclipuri în care realizează „provocări”: fapte bizare, la limita posibilului, relatează Il Messaggero.

În ianuarie, când a anunțat că vrea să candideze, a declarat: „Nu am votat niciodată în viața mea: într-o seară mi-am spus că dacă nu votez niciodată și nu-mi pasă, aceiași tocilari vor fi mereu la putere, așa că am spus «ajunge!». În aprilie, la prezentarea oficială a candidaturii sale, a declarat: „Candidez ca independent pentru că nu vreau să mă încadrez în scheme și pentru a arăta că nu am interese de partid”.

Fidias a explicat că a candidat nu pentru a câștiga, ci pentru a-i motiva pe tineri să se intereseze de politică.

Conform estimărilor Parlamentului European pe baza datelor naționale din Cipru, partidul de extremă dreapta Frontul Național Popular (Elam), care lipsește din PE după votul din 2019, pare să fi obținut un loc. Este vorba despre două locuri pentru independenți, dintre care unul ar merge la Elam și celălalt la youtuberul independent Fidias.

(sursa: Mediafax)