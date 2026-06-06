Final de carieră pentru o legendă a aviației: Povestea uimitoare a celei mai longevive însoțitoare de bord din lume

Potrivit companiei Delta Air Lines, aceasta a activat timp de 66 de ani în domeniu.

„Epoca de aur” a aviației

Joan Prince Crandall și-a început activitatea la finalul anilor ’50, într-o perioadă în care aviația comercială era asociată cu luxul și rafinamentul. Pasagerii purtau ținute elegante, iar serviciile de la bord erau comparabile cu cele ale restaurantelor scumpe.

La acea vreme, denumirea era „stewardesă”, iar standardele impuse personalului de cabină erau mult mai stricte decât în prezent, inclusiv în ceea ce privește aspectul și conduita.

Provocările industriei aeriene

De-a lungul carierei, Crandall a fost martoră la transformări majore în aviație: de la primele aeronave cu reacție până la avioanele moderne care transportă astăzi milioane de pasageri anual.

Schimbările au vizat nu doar tehnologia, ci și regulile de siguranță, uniformele personalului și modul în care oamenii percep călătoriile aeriene.

Chiar și după pensionarea multor colegi de generație, Joan Prince Crandall a continuat să lucreze, rămânând activă până în prezent.

Finalul unei cariere excepționale

Recordul pentru cea mai lungă carieră în aviație a fost deținut de Bette Nash până în 2024, care a fost activă circa 65 de ani, până în 2022, notează spynews.ro.

Joan Prince Crandall este considerată astfel una dintre ultimele reprezentante ale generației, care a trăit „epoca de aur” a zborurilor comerciale și a rămas activă până în era aviației moderne.

Retragerea sa marchează încheierea unei cariere impresionantă care se întinde pe mai bine de șase decenii, petrecută aproape la 10.000 de metri altitudine.

Pentru milioane de pasageri, zborul este o experiență de câteva ore. Pentru Joan Prince Crandall a fost o întreagă viață.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹