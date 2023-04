Jurnalul.ro › Ştiri › Externe › Guvernul american a cerut unor bănci să depună oferte pentru First Republic Guvernul american a cerut unor bănci să depună oferte pentru First Republic

Guvernul american a cerut unor bănci să depună oferte pentru First Republic

Sursa foto: Hepta

Guvernul american a cerut unor bănci, precum JPMorgan Chase, Bank of America, să depună oferte pentru First Republic, instituţie de credit care anul acesta are o prăbuşire de 97% a preţului acţiunilor pe Wall Street.