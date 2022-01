Fiul cântăreţei Sinead O'Connor s-a sinucis. Avea doar 17 ani

Shane, fiul în vârstă de 17 ani al cântăreţei Sinead O'Connor, a fost găsit mort după ce i se declarase dispariţia săptămâna aceasta, a confirmat poliţia irlandeză, citată de EFE.

Tânărul, care dispăruse joi dintr-un centru unde se afla sub supraveghere pentru risc de sinucidere, a fost văzut pentru ultima oară la Tallaght, la sud de Dublin.



Un purtător de cuvânt al poliţiei a confirmat sâmbătă mediilor locale că după recuperarea unui corp în zona Bray, din Wicklow, vineri 7 ianuarie, au fost sistate apelurile pentru găsirea persoanei dispărute, legată de dispariţia lui Shane O'Connor, în vârstă de 17 ani.



Sinéad O'Connor, în vârstă de 55 de ani, a recurs la Twitter pentru a-i aduce un omagiu fiului său, al cărui tată este cântăreţul de folk Donal Lunny, printr-un mesaj emoţionant: "Fiul meu frumos, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, lumina vieţii mele, a decis să pună capăt zbuciumului său pământesc, iar acum este cu Dumnezeu".



Cântăreaţa, care şi-a schimbat numele în Shuhada'Davitt în 2018, a postat şi un cântec al lui Bob Marley pe care l-a dedicat fiului său, unul dintre cei patru copii pe care îi are artista irlandeză.



Potrivit mediilor irlandeze, Sinéad O'Connor ameninţase spitalul Tallaght cu un proces, dacă "i se va întâmpla ceva" fiului ei, care se presupune că a reuşit să fugă din acest centru unde se afla sub supraveghere medicală pentru risc de sinucidere.



Poliţia reînnoise apelurile pentru localizarea lui Shane, prin descrierea aspectului fizic şi hainelor cu care era îmbrăcat, indicând ultimul loc în care fusese văzut şi manifestând preocupare faţă de starea tânărului.