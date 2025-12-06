Fost agent antidrog, acuzat că a acceptat să spele milioane de dolari pentru un cartel de droguri

Paul Campo, în vârstă de 61 de ani, din Oakton, Virginia, care s-a retras din DEA în 2016 după o carieră de 25 de ani, și Robert Sensi, în vârstă de 75 de ani, din Boca Raton, Florida, au fost prinși într-o operațiune sub acoperire care a implicat un informator al forțelor de ordine care s-a dat drept membru al Cartelului Jalisco New Generation, au declarat procurorii, potrivit AP.

Cartelul, cunoscut și sub numele de CJNG, a fost desemnat drept organizație teroristă străină de către SUA în februarie.

Procurorul american Jay Clayton a declarat că Campo și-a trădat cariera în cadrul DEA ajutând cartelul, despre care a spus că este responsabil pentru „nenumărate morți cauzate de violență și trafic de droguri în Statele Unite și Mexic”.

Campo și Sensi au apărut vineri după-amiază în fața unui judecător de pace din New York, care a ordonat reținerea lor fără posibilitatea de a fi eliberați pe cauțiune. Avocații lor au pledat nevinovat în numele lor.

În ultimul an, Campo și Sensi au convenit să spele aproximativ 12 milioane de dolari din venituri din traficul de droguri pentru cartel și au convertit aproximativ 750.000 de dolari în numerar în criptomonede, crezând că banii vor ajunge la grupare, când de fapt vor ajunge la guvernul SUA, se arată în actul de acuzare.

De asemenea, au oferit o plată pentru aproximativ 220 de kilograme de cocaină despre care li s-a spus că vor fi vândute în SUA pentru aproximativ 5 milioane de dolari, crezând că vor primi o parte din venituri, au declarat procurorii.

(sursa: Mediafax)