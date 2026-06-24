Valul de căldură extremă aprinde spiritele la Paris: Aerul condiționat, noul inamic politic

Franța a înregistrat marți cea mai fierbinte zi de când se fac măsurători. În plină caniculă, aerul condiționat a devenit din nou subiect de dispută politică, relatează BBC.

În prezent, doar aproximativ 25% dintre gospodăriile din Franța au aer condiționat. Procentul este mult mai mic decât în Spania și Italia, unde aproximativ jumătate dintre locuințe sunt echipate cu astfel de sisteme, sau decât în Statele Unite și Japonia, unde ponderea ajunge la 90%.

Școlile și spitalele franceze sunt, la rândul lor, rareori dotate cu aer condiționat. În timpul valului de căldură din această săptămână, mii de unități de învățământ au fost închise, iar personalul medical a avertizat că temperaturile din unele clădiri devin greu de suportat.

Pe fondul caniculei, mulți francezi au început să cumpere aparate portabile de aer condiționat.

Subiectul a provocat și o dispută politică. Marine Le Pen cere un plan național subvenționat pentru instalarea aerului condiționat în școli și spitale. Partidul lui Le Pen, Rassemblement National (RN), propune și împrumuturi fără dobândă, garantate de stat, în valoare de 20 de miliarde de euro, pentru ca milioane de gospodării să își poată instala sisteme de răcire.

Planul propus de RN a fost criticat de adversarii politici, care îl consideră oportunist și insuficient explicat din punct de vedere financiar. Ei spun că dreapta populistă a recunoscut târziu gravitatea schimbărilor climatice și nu are credibilitate în această dezbatere.

În același timp, o parte a ecologiștilor francezi, care s-au opus tradițional folosirii pe scară largă a aerului condiționat, admit acum că acesta ar putea deveni necesar în anumite spații publice. Marie Tondelier, lidera partidului Ecologiștilor, a spus că există locuri, precum școlile și spitalele, unde aerul condiționat nu mai poate fi evitat.

„Există locuri în care pur și simplu nu ne mai putem lipsi de el acum”, a declarat Tondelier, fiind o schimbare importantă de poziție pentru mișcarea ecologistă din Franța.

Criticii susțin că răspunsul la caniculă ar trebui să se bazeze în primul rând pe izolație mai bună, spații verzi, renovarea clădirilor și sisteme eficiente de circulație a aerului. Aceste principii se regăsesc deja în noile norme franceze de construcție și renovare, care urmăresc să reducă nevoia de aer condiționat.

Cu toate acestea, pe fondul temperaturilor extreme, tot mai multe voci din Franța admit că aerul condiționat va face parte, într-o formă sau alta, din răspunsul țării la valurile de căldură.

Mai multe drumuri din Franța au fost închise din cauza valului de caniculă care topește asfaltul

Un val de caniculă care afectează Franța a dus la probleme serioase pe infrastructura rutieră, mai multe drumuri fiind închise după ce asfaltul s-a topit din cauza temperaturilor extreme.

În departamentul Meurthe-et-Moselle, o porțiune a drumului care leagă localitățile Briey și Moyeuvre-Grande, a fost închisă de urgență după ce asfaltul a devenit impracticabil sub efectul caniculei.

Bitumul s-a transformat într-o substanță alunecoasă, similară gumei de mestecat, în timp ce în Maine-et-Loire peste 240 de kilometri de șosele sunt afectați de fenomenul de „sângerare” a asfaltului, care distruge anvelopele mașinilor și pune în pericol siguranța traficului.

„Pur și simplu temperaturile ridicate fac ca materialul să se topească și să se ridice la suprafață, făcând drumul impracticabil”, a declarat André Corzani, vicepreședintele departamentului, potrivit AFP.

Noul primar din Val-de-Briey, Christophe Roos, al Adunării Naționale, a pus problema pe seama lucrărilor recente de proastă calitate.

„De îndată ce ajunge la 35 de grade, se topește, au inventat noul înveliș pentru guma de mestecat, toate acestea pentru a limita costurile”, spune acesta.

Christophe Devoille, director adjunct al companiei care administrează infrastructura rutieră, din această zonă, a avertizat că bitumul topit se lipește de anvelopele vehiculelor, smulgând pietrișul și creând gropi de suprafață periculoase pentru conducătorii auto.

Pentru a limita efectele caniculei asupra drumurilor, în mai multe departamente au fost aplicate soluții temporare, inclusiv acoperirea carosabilului cu un strat subțire de lapte de var, un material de culoare deschisă care reflectă o parte din radiația solară și poate reduce temperatura suprafeței asfaltului cu aproximativ 10 grade Celsius.

(sursa: Mediafax)