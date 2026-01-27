Franța: tinerii sub 15 ani, scoși de pe rețelele sociale „dăunătoare”

Sunt vizate platforme precum TikTok, Instagram sau Snapchat, considerate tot mai nocive pentru sănătatea psihică a adolescenților.

Președintele Emmanuel Macron dorește ca măsura să intre în vigoare chiar de la începutul viitorului an școlar, în septembrie, argumentând că statul nu mai poate lăsa „sănătatea mintală și emoțională a copiilor” în mâinile unor companii motivate exclusiv de profit.

O listă neagră și una gri

Textul de lege prevede ca autoritatea de reglementare în audiovizual să întocmească o listă de rețele sociale „dăunătoare”, complet interzise minorilor sub 15 ani, și o a doua listă de platforme considerate mai puțin riscante, accesibile doar cu acordul explicit al părinților.

Inițiativa are șanse mari să fie adoptată, beneficiind de un sprijin politic rar întâlnit, de la partidele proprezidențiale până la dreapta clasică și extrema dreaptă. Legea ar extinde și interdicția utilizării telefoanelor mobile în licee, măsură deja aplicată în ciclurile gimnazial și primar.

Un punct sensibil rămâne verificarea vârstei utilizatorilor, un mecanism care ar trebui armonizat cu legislația europeană, după ce o tentativă similară, în 2023, a fost blocată de instanțe. Totuși, presiunea publică și contextul politic îl determină pe Macron să accelereze adoptarea legii, într-un moment în care influența sa internă a fost diminuată de un parlament fără majoritate clară.

Franța nu este un caz izolat: mai multe state europene analizează măsuri similare, într-o mișcare globală de limitare a impactului rețelelor sociale asupra copiilor.

Australia – pionierul interdicției

Australia a fost prima țară occidentală care a încercat o interdicție dură a rețelelor sociale pentru minori. Autoritățile au impus limite stricte de vârstă și au cerut platformelor să introducă sisteme de verificare mai riguroase, inclusiv prin documente oficiale sau identificare biometrică. Rezultatele sunt mixte: deși accesul direct a scăzut, mulți adolescenți au găsit rapid soluții de ocolire — conturi create cu date false, utilizarea VPN-urilor sau acces prin conturile adulților. Experiența australiană arată că legislația poate reduce expunerea, dar nu o poate elimina complet fără cooperarea tehnologică reală a platformelor și fără un control parental constant.