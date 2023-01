VIDEO Fraude academice și în SUA! Peste trei ani de închisoare pentru artizanul corupției din universitățile americane

William Rick Singer, care a pledat „vinovat” în 2019 şi a cooperat cu Justiţia americană, este considerat artizanul fraudei care a durat circa zece ani şi pentru care au fost deja condamnaţi peste 50 de părinţi, antrenori sportivi universitari şi alţi complici.

Între aceştia se numără actriţa Lori Loughlin, care a efectuat în 2020 două luni de închisoare după ce a plătit împreună cu soţul ei 500.000 de dolari pentru a asigura admiterea celor două fiice ale lor la University of South California.

La rândul ei, vedeta serialului „Desperate Housewives” Felicity Huffman a petrecut 11 zile în spatele gratiilor în 2019, după ce s-a stabilit că a plătit 15.000 de dolari pentru falsificarea testelor de admitere la universitate a fiicei sale mari.

Scandalul, care a scos la iveală inegalităţile din sistemul universitar american, a izbucnit în martie 2019, când Rick Singer, fost director al unei societăţi care asigura pregătire pentru examene, a recunoscut că a creat un sistem de corupţie ce cuprindea o serie de infracțiuni, de la „trişarea” testelor de admitere până la mituirea de antrenori sportivi universitari, cu scopul de a garanta accesul unor copii proveniţi din familii înstărite la universităţi de prestigiu, foarte costisitoare şi selective, precum Yale, Stanford, Georgetown sau UCLA.

Rick Singer a fost condamnat şi la restituirea a peste 10 milioane de dolari către fiscul american, la confiscarea de active în valoare de peste 5,3 milioane de dolari şi la confiscarea sumei de circa 3,4 milioane de dolari, potrivit biroului procurorului federal din statul Massachusetts.

Singer a încasat circa 25 de milioane de dolari în cadrul acestei fraude şi a dat mită în sumă totală de circa 7 milioane de dolari unor antrenori universitari sau supervizori de examene, au stabilit procurorii.

Willian "Rick" Singer, known as the mastermind of the infamous US college admissions fraud, was given a three-and-a-half-year prison term https://t.co/gsKLhkRvgC

The mastermind behind the college admissions scandal was sentenced today to 3.5 years in prison. Rick Singer was paid millions of dollars to hire people to take exams for students, bribe coaches and embellish college resumes. pic.twitter.com/nT2NdReaR2