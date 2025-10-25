Germania plănuiește să cumpere încă 15 avioane de luptă F-35 din SUA

Achiziția suplimentară este estimată la un buget de 2,5 miliarde de euro și vine să completeze cele 35 de F-35 deja comandate, care vor înlocui flota învechită de 85 de Tornado. Noile F-35 vor prelua rolul Tornado în transportul armelor nucleare americane depozitate în Germania, în caz de conflict.

Anterior, Berlinul respinsese în iulie planurile pentru 15 avioane F-35 suplimentare, însă bugetul extins al apărării a creat acum spațiu pentru aceste achiziții.

Comanda germană ar putea fi privită cu satisfacție la Casa Albă, președintele SUA, Donald Trump, subliniind anterior că industria americană trebuie să beneficieze de investițiile europene în apărare.

Avioanele F-35 vor fi dislocate pe Baza Aeriană Büchel, unde sunt depozitate în silozuri subterane și arme nucleare americane.

Achiziția ridică, de asemenea, întrebări despre proiectul FCAS germano-francez, destinat dezvoltării unui avion de luptă de generația a șasea. Dispute între Airbus și Dassault, partenerul francez, întârzie proiectul, aflat aproape de faza a doua, în care ar urma să fie construit un prototip.

