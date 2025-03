Germania, în căutarea unei noi forme de serviciu militar pentru a descuraja Rusia

Gante, general locotenent în armata germană, a declarat pentru dpa, în comentarii publicate duminica aceasta, că forţele armate ale ţării - cunoscute sub numele de Bundeswehr - nu se pot baza doar pe voluntari pentru a-şi îndeplini lista de sarcini.



"Toate sarcinile suplimentare cu care trebuie să ne confruntăm astăzi în zona securităţii interne şi a apărării naţionale şi a alianţei nu vor funcţiona fără un personal semnificativ mai mare - şi asta se poate face doar cu recruţi", a insistat el.



Germania trebuie să fie pregătită să descurajeze Rusia, a argumentat Gante.



"Să nu ne facem false iluzii. Dacă Federaţia Rusă are posibilitatea şi impresia că îşi poate restaura vechiul imperiu sovietic cu sferele sale de influenţă, sunt convins că vor încerca" s-o facă, a insistat el.



"Şi există o singură modalitate de a-i opri, şi aceasta este descurajarea credibilă", a adăugat Gante.



Bundeswehr aşteaptă cu nerăbdare deciziile următorului guvern german cu privire la reintroducerea serviciului militar, care a fost suspendat în Germania în 2011.



În acest an, se aşteaptă ca armata să antreneze 2.500 de militari suplimentari, dar Gante a susţinut că sunt necesare mai multe investiţii pentru a consolida infrastructura militară.



"Problema nu sunt formatorii pe care îi avem astăzi, ci problema este infrastructura", a spus el.



"Dacă nu am barăci, nici paturi, nici clădiri de companie în care să găzduiesc soldaţii, atunci nici măcar nu pot să-i recrutez", a explicat generalul locotenent.

