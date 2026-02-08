Giorgia Meloni: „Cei care protestează față de Jocurile Olimpice sunt dușmani ai Italiei”

„Mii și mii de italieni lucrează în acest moment pentru a se asigura că totul decurge fără probleme în timpul Jocurilor Olimpice”, a scris Meloni. „Mulți dintre ei sunt voluntari, pentru că vor ca țara lor să arate bine, să fie admirată și respectată”.

Prim-ministrul a condamnat dur manifestanții violenți. „Apoi sunt și cei care sunt dușmanii Italiei și ai italienilor, care protestează față de Jocurile Olimpice”, a declarat ea, scrie Il Messaggero.

Acești protestatari provoacă difuzarea imaginilor cu violențe la televiziunile din întreaga lume. Declarația vine după ce alții au tăiat cablurile feroviare pentru a împiedica plecarea trenurilor.

Sabotajele feroviare au afectat grav circulația trenurilor. Incendii provocate au avariat infrastructura la Pesaro și Bologna. Întârzierile au ajuns la 240 de minute în unele cazuri.

„Încă o dată, solidaritate cu poliția, cu orașul Milano și cu toți cei care vor vedea munca lor subminată de aceste bande de criminali”, a declarat Meloni.

Declarațiile prim-ministrului vin în contextul în care Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina au început cu ceremonia de deschidere sâmbătă.

Protestele și sabotajele par să fie parte dintr-o campanie mai amplă împotriva evenimentului sportiv. Atacurile asupra infrastructurii feroviare au fost comparate cu sabotajele de la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.

Parchetul din Bologna investighează incidentele ca posibile acte de terorism. Anchetatorii se concentrează asupra anarhiștilor și antagonilor. Verifică dacă există legătură cu grupul care a comis acțiuni violente la Torino pe 31 ianuarie.

