Grevă de proporții a angajaților școlilor din Los Angeles. Numeroase școli au fost închise

Cursurile au fost suspendate marți în al doilea cel mai mare district școlar din SUA. Aproximativ 30.000 de salariați au declanșat o grevă care ar putea ține trei zile.

Protestul din Los Angeles va perturba serviciile sociale și de consiliere pentru 565.000 de elevi și părinții.

Sindicatul care reprezintă șoferii de autobuz, îngrijitorii, lucrătorii de la cantină și asistenții de clasă, a început greva marți dimineața devreme, după ce negocierile de luni au eșuat.

Sindicaliștii cer o creștere salarială de 30%, plus încă 2 dolari pe oră pentru lucrătorii cel mai prost plătiți, a relatat Los Angeles Times.

Tens of thousands of Los Angeles school workers began a three-day strike over “unfair labor practices” and low pay on Tuesday, shutting down the nation’s second-largest school system. https://t.co/VNwaaF5AC4 pic.twitter.com/bBl0BoxdMZ