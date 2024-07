Grupul Mattel a lansat prima păpuşă Barbie care este ''oarbă''

Păpuşa "oarbă", lansată de Mattel în anul care marchează cea de-a 65-a aniversare a grupului, conţine elemente ce le permit copiilor care se confruntă cu pierderea vederii să se joace cu ea şi reprezintă o femeie cu deficienţe de vedere.

Ea este comercializată alături de un baston cu un vârf moale, realizat dintr-un material special, a cărui formă seamănă cu o bezea, ochelari de soare, ţesături confecţionate din materiale cu textură specială şi în culori vibrante, închizători Velcro pe haine şi articulaţii ale cotului care permit o utilizare confortabilă a bastonului.

De asemenea, păpuşa a fost proiectată cu o privire uşor îndreptată în sus şi spre exterior, pentru a reflecta felul uneori distinct în care priveşte o persoană oarbă.

Cea mai recentă păpuşă Barbie se înscrie într-o gamă mai amplă de păpuşi incluzive lansate de grupul Mattel, din care fac parte o Barbie cu deficienţe de auz, o Barbie cu sindromul Down şi o Barbie în scaun cu rotile.

Pentru a dezvolta noul tip de păpuşă "oarbă", compania Mattel a apelat la expertiza mai multor organizaţii caritabile, printre care Royal National Institute of Blind People (RNIB) şi American Foundation for the Blind (AFB).

Sursa: AGERPRES