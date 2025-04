Proiectul ”Străzi deschise” revine din 12 aprilie pe Calea Victoriei și în cartiere

Organizatorii promit, până în 12 octombrie, 24 de weekend-uri cu spectacole stradale, concerte, seri de dans, parade, ateliere pentru copii și activități creative, tururi ghidate și zone pentru mișcare și sport.



”Pentru prima dată, ”Străzi deschise - București” își extinde prezența în cartierele Bucureștiului și dezvoltă, la inițiativa ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului București, o colaborare cu alte proiecte importante dedicate comunității locale. Anul acesta, 'Străzi deschise' în cartiere are loc în parteneriat cu evenimente de referință precum: Street Delivery, Dâmbovița Apă Dulce, Bazar de Cotroceni, Dorobanți Street Art Festival și New Urban Habits”, a informat un comunicat al ARCUB.



Evenimentul propune o schimbare de perspectivă asupra Bucureștiului și promovarea mesajului că 'orașul este al oamenilor', care au nevoie de spații de întâlnire, interacțiune și dialog. Totodată, edițiile anterioare au însemnat beneficii economice 'importante' pentru afacerile locale și au creat o dinamică urbană 'mai prietenoasă și mai accesibilă', susțin organizatorii evenimentelor.



Calendarul weekend-urilor în care Calea Victoriei și alte artere ale Capitalei vor fi închise va fi disponibil pe arcub.ro și proedus.ro.



În zilele în care se desfășoară proiectul 'Străzi deschise', Calea Victoriei devine pietonală, între orele 10:00 și 22:00, pe segmentul de drum cuprins între Bulevardul Dacia până la intersecția cu Splaiul Independenței, fără afectarea intersecțiilor. Se va permite traversarea pe Calea Victoriei, pe Strada Știrbei Vodă, Strada C. A. Rosetti, Strada Dem I. Dobrescu, Strada Ion Câmpineanu, Bulevardul Regina Elisabeta. Traficul Societății de Transport București va fi deviat, fără afectarea călătorilor.



Traficul rutier pe Calea Victoriei se reia pe timpul nopții până dimineața în ziua de sâmbătă spre duminică, începând de la ora 23:00 până la ora 09:00. Pentru siguranța participanților la eveniment, pe arterele pe care nu mai circulă mașini se închid și pistele de biciclete.



”Străzi deschise” este un proiect al Primăriei Municipiului București, organizat de ARCUB și PROEDUS în calitate de operatori zonali. Proiectul este susținut de PPC, NEPI Rockcastle, Promenada Mall și Mega Mall, în calitate de parteneri. Inițiativa se desfășoară cu sprijinul Direcției Cultură, Învățământ, Turism și al Direcției Servicii Publice din cadrul PMB, al Administrației Străzilor București, al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București și al Poliției Locale a Municipiului București. AGERPRES