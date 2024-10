Harris își marchează cea de-a 60-a aniversare la biserică. Trump merge la McDonald's

După ce sâmbătă a primit sprijinul vedetei muzicale Usher, Kamala Harris va fi însoțită la una dintre bisericile din Georgia de o altă legendă a muzicii, Stevie Wonder. În cadrul programului, Stevie Wonder ar putea să facă un mic spectacol, potrivit Reuters. Vicepreședinta care în trecut a cântat într-un cor al bisericii, va participa la o slujbă și va vorbi la New Birth Missionary Baptist Church din Stonecrest, potrivit programului oficial. Democrata intenționează să-i încurajeze pe credincioși să voteze. După evenimentele de la biserică, Harris va înregistra un interviu, care va fi difuzat duminică seara pe MSNBC.

La biserică va merge și partenerul de campanie al vicepreședintei. Guvernatorul din Minnesota, Tim Walz, va participa la slujba din Saginaw, Michigan, în timp ce soția sa, Gwen Walz, va vizita o biserică din Las Vegas. Pentru a câștiga alegerile, Harris va avea nevoie de rezultate bune în orașele Detroit și Atlanta, dar și în suburbiile lor, unde se află o mare comunitate de culoare.

Republicanul Donald Trump, care în ultimele zile a intensificat atacurile personale asupra lui Harris, a anunțat că duminică va lucra la un restaurant McDonald’s din Pennsylvania „doar pentru distracție”. Consilierul său Jason Miller a spus că Trump va lucra în zona unde se pregătesc cartofi prăjiți. Decizia a fost luată după ce Harris a dezvăluit că în tinerețe a lucrat la un local McDonald's. Trump a declarat că nu o crede și a ales să o ironizeze prin voluntariatul de la restaurant. Tot duminică, Trump va participa la un miting în Lancaster, Pennsylvania.

Cei doi candidați sunt aproape la egalitate în sondaje. Ei și-au concentrat atenția pe statele în care sondajele indică un mare echilibru și care în mod tradițional nu au un favorit clar la prezidențiale. Alegerile vor avea loc pe 5 noiembrie, dar sistemul american permite votul prin corespondență și votul anticipat.

