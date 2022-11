Herzog îl va desemna pe Netanyahu premier al Israelului

Benjamin Netanyahu are susţinerea a 64 de membri ai Knessetului din totalul de 120. Este vorba de susţinerea membrilor partidelor Likud, Shas, Iudaismul Unit al Torei şi Sionismului Religios, potrivit cotidianului The Times of Israel.

La finalul consultărilor, Eyal Shuiki, şeful cancelariei prezidenţiale din Israel, l-a sunat pe principalul consilier al lui Benjamin Netanyahu pentru a-i transmite că duminică va fi făcut anunţul formal privind desemnarea premierului, potrivit site-ului Inn.co.il.

După ce va fi nominalizat oficial prim-ministru, Benjamin Netanyahu va avea la dispoziţie 28 de zile pentru formarea Guvernului şi obţinerea aprobării Knessetului.

(sursa: Mediafax)