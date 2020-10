Incendiile de vegetație din California au distrus peste 1,6 miliaone de hectare

Incendiile de vegetație din California au distrus peste 1,6 milioane de hectare în 2020, fiind un nou record, au anunțat, duminică, reprezentanții autorității statele de protecție împoriva incendiilor, scrie Reuters, citat de Agerpres.



Incendiile de vegetație din acest an au depășit de două ori precedentul record anul, reprezentând o suprafață mai mare decât cea a statului american Connecticut.



Cel puțin 31 de oameni au murit în acest an în incendiile din California, iar peste 8.454 de locuințe și clădiri au fost distruse.



Precedentul record stabilit de incendiile din California era de 809.370 de hectare şi a fost înregistrat în 2018, când au fost uciși 85 de civili.



California, cel mai populat stat american, a fost afectat de cinci dintre cele mai ample şase incendii din istoria sa în acest an, într-o perioadă în care valurile de căldură şi fulgerele uscate au coincis cu apariţia unor condiţii meteorologice secetoase, despre care experţii în climă afirmă că sunt cauzate de modificările climatice.