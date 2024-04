Armata britanică a scăpat caii

Cavaleriștii britanici exersau pentru parada de ziua regelui, astăzi urmând să treacă printr-o inspecție importantă în Hyde Park, lângă Palat. Zgomotele făcute de niște muncitori care spărgeau beton în apropiere au speriat caii, care au luat-o la fugă, aruncând călăreții din șa.

Un tânăr citat de BBC povestește că se pregătea să plece la serviciu. Era în jurul orei locale 8:30, când pe străzile Londrei s-a auzit ropot de copite. „M-am gândit «Jur că ăsta a fost un cal”. Dar era destul de devreme și eu eram pe jumătate adormit și nu eram chiar atât de sigur”, a povestit Alex Barnes. „Așa că am ieșit să verific și înainte să trec de colțul străzii am auzit un zgomot puternic. Apoi am văzut un cal care tocmai intrase într-un autobuz. Calul stătea în mijlocul drumului, destul șocat. A fost oribil, drept să spun. Câțiva oameni s-au dus la el, ca să îl scoată de pe drum. Nu este chiar ce te aștepți să vezi când ești pe cale să pleci la muncă dimineața”.

Autobuzul lovit era unul tradițional, supraetajat, și era parcat. S-a ales cu parbrizul spart, dar nicio persoană nu a fost rănită.

Un alt cal a fost văzut ciocnindu-se tot de un van parcat. Șoferul a povestit că a simțit ceva izbindu-se de mașină, apoi a văzut alergând trei sau patru cai. El a spus că un militar cavalerist a fost aruncat din șa și rănit.

O altă persoană care a discutat cu reporterii BBC spune că se afla între Palatul Buckingham și Gara Victoria, când a văzut polițiști alergând pe stradă, iar alt polițist ducând de căpăstru un cal negru însângerat, care părea lovit la cap.

„În acel moment, eram foarte confuză, dar am simțit că se întâmplă ceva haotic, deoarece erau mulți ofițeri de poliție sprintând în mijlocul Buckingham Palace Road. Am presupus că a avut loc un fel de accident sai coliziune, era mult trafic pe acel drum”.

Ea spune că, urmându-și drumul, a mers continuu pe lângă o dâră de sânge. „Am fost necăjită, să fiu sinceră, uitându-mă la bietul cal”.

Doi cai au fost răniți în acest incident, a comunicat armata, fără să precizeze cât de grave sunt rănile, ci doar că se află sub îngrijire. Mai multe fotografii și înregistrări video arătau un cal alergând, cu pieptul plin de sânge, alături de un unul negru. De asemenea, au fost răniți patru militari.

Caii au fost capturați și aduși înapoi, doi ajungând în Limehouse, la opt kilometri distanță de Buckingham.