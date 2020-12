Incident „serios” la o centrală nucleară din Finlanda: Autoritățile anunță că nu există niciun pericol

Autoritățile din Finlanda au afirmat că nu există niciun pericol, după un incident „serios” care a fost raportat la centrala nucleară din Olkiluoto, în sud-vestul Finlandei.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică a fost anunțată joi, la ora locală 12:22, că a avut loc un incident la centrala nucleară aflată la circa 220 de kilometri în nord-estul capitalei Helsinki.

Autoritățile finlandeze în domeniul nuclear (STUK) au transmis că nivelul radiațiilor a crescut în interiorul centralei nucleare, însă acestea nu au fost depistate și în exterior. Problema a apărut la unitatea 2 a centralei, iar reactorul nuclear a fost oprit.

„Nu există indicii ale unei sccurgeri de combustibil și nu mai există niveluri excepționale de radiații în interiorul centralei”, potrivit unui comunicat al STUK.

„Acesta este un incident semnificativ și excepțional, prin urmare considerăm că este important să oferim informații corecte”, a declarat ministrul finlandez Aino-Kaisa Pekonen.

STUK a precizat că este posibil ca problema să fi fost cauzată de un defect la sistemul de purificare pentru apa din reactor. De asemenea, autoritățile precizează că niciun angajat al centralei nu a fost expus la radiații.

„Aproximativ 80 de persoane urmăresc situația, însă nu vedem o amenințare acută”, a spus directorul general Petteri Tiippana.

The situation in Olkiluoto is now stable and the plant is in a safe state. Press release: https://t.co/7jBCPbzD8G