Noi incidente militare în Strâmtoarea Ormuz. SUA anunță distrugerea unor drone iraniene

Armata americană anunță că a interceptat drone și rachete lansate de Iran către ținte din regiunea Golfului Persic, într-o nouă escaladare a tensiunilor care amenință armistițiul fragil dintre Washington și Teheran, potrivit AP.

Comandamentul Central al SUA a transmis anterior că vineri au fost doborâte patru drone iraniene lansate spre Strâmtoarea Ormuz.

„Dronele de atac au reprezentat o amenințare imediată pentru traficul maritim regional”, a precizat armata americană.

Potrivit Washingtonului, forțele americane au răspuns prin atacarea unor radare de supraveghere de coastă aparținând Iranului, inclusiv pe o insulă din Strâmtoarea Ormuz, pentru a preveni noi atacuri.

La câteva ore după aceste incidente, Iranul ar fi lansat șapte rachete balistice spre Kuweit și Bahrain. Armata americană susține că șase dintre rachete au fost interceptate, iar cea de-a șaptea nu și-a atins ținta.

Autoritățile din Kuweit au confirmat că au fost activate sistemele de apărare aeriană pentru interceptarea rachetelor și dronelor, în timp ce Bahrainul a declanșat sirenele de raid aerian și le-a cerut locuitorilor să se adăpostească.

Garda Revoluționară iraniană a declarat că a vizat „baze inamice” din regiune, ca reacție la atacurile americane asupra unor obiective iraniene din apropierea Strâmtorii Ormuz.

Armata americană a anunțat că a interceptat și doborât patru drone iraniene lansate vineri spre Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol și gaze naturale, potrivit AP.

Potrivit Comandamentului Central al SUA, dronele reprezentau „o amenințare imediată pentru traficul maritim regional”.

Ca reacție, forțele americane au atacat mai multe sisteme radar de supraveghere de pe coasta Iranului.

Incidentul are loc într-un moment de tensiune majoră în regiune, după ce Teheranul a impus un blocaj asupra coridorului strategic din Golful Persic, provocând creșteri puternice ale prețurilor la energie și sporind temerile privind destabilizarea comerțului global.

Acesta este cel mai recent episod din seria confruntărilor dintre Iran și Statele Unite, care pun presiune asupra armistițiului fragil negociat în ultimele luni și asupra eforturilor diplomatice de a preveni extinderea conflictului.

La începutul săptămânii, drone iraniene au lovit principalul aeroport din Kuweit, avariind grav un terminal de pasageri.

Atacul s-a soldat cu moartea unei persoane și rănirea altor zeci, iar aeroportul a fost închis temporar.

În ciuda escaladării tensiunilor, președintele Donald Trump a declarat că este convins că administrația sa va reuși să gestioneze conflictul.

„Vom câștiga într-un fel sau altul”, a afirmat Trump joi, în Biroul Oval.

(sursa: Mediafax)