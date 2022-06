Incidentul rutier din Berlin pare să fie un act deliberat, şoferul a fost arestat

"Nu este vorba în niciun caz de un accident. Este vorba de un individ care a comis un atac, avem de-a face cu un criminal", a declarat un membru al comisiei de investigaţie.

În maşina cu care a fost comis atacul a fost găsită o scrisoare de revendicare, au afirmat surse citate de publicaţia Bild. La nivel oficial, Poliţia nu a confirmat găsirea mesajului de revendicare şi nu a fost declanşată nicio anchetă în materie de terorism.

Însă martorii au observat postere cu mesaje antiturce în interiorul autoturismului, au declarat surse citate de site-ul Tagespiegel.de.

Şoferul vehiculului, un german de origine armeană în vârstă de 29 de ani, a fost plasat în arest preventiv, după ce iniţial era doar reţinut. Bărbatul are antecedente penale pentru furturi.

Incidentul rutier a avut loc în zona Breitscheidtplatz (Charlottenburg) din Berlin. Un individ a lovit cu un autoturism un grup de pietoni, miercuri înainte de prânz, pe strada Tauentzien. Cel puţin o persoană a murit, iar alte opt au fost spitalizate în urma incidentului, şase fiind în stare gravă. În total, 30 de persoane au primit îngrijiri medicale, multe fiind în stare de şoc. Persoana decedată este o profesoară în vârstă de 51 de ani.

La locul incidentului au fost mobilizate zeci de echipaje de poliţie şi ambulanţe. Pe durata operaţiunilor de evacuare a autoturismului din magazinul în care s-a oprit după ce a lovit pietonii, autorităţile au dispus, ca măsură de precauţie, evacuarea unui centru comercial şi a clădirilor învecinate.

Stire initiala: Cel puţin o persoană a fost ucisă, iar altele au fost rănite după ce un vehicul a lovit un grup de persoane, în Berlin, afirmă surse din cadrul serviciilor de securitate germane.

Incidentul rutier a avut loc în zona Breitscheidtplatz (Charlottenburg) din Berlin. Un individ a lovit cu un autoturism un grup de pietoni, pe strada Tauentzien.

Cel puţin o persoană a murit, iar alte opt au fost spitalizate în urma incidentului. În total, 30 de persoane au primit îngrijiri medicale, multe fiind în stare de şoc.

Incident Berlin

Watch: Video show the scene after a car drove into a crowd on a #Berlin street, leaving one person dead and 30 others injured.https://t.co/sPz4lbrdXH pic.twitter.com/kKRaKuN9Pm