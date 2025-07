Biserica fără umbră din China. Cum a fost construit lăcașul de cult

A fost construită în provincia Sichuan din China. Ridicată în parcul tehnologic sino-francez futurist din Meishan, în 2019, se întinde pe 65 de metri pătrați, iar designul aparține firmei Shanghai Datuan Arhitects. Clădirea este rezistentă la seisme și trecerea timpului, iar materialele folosite sunt prietenoase cu natura.

Razele soarelui îi străbat structura, iar biserica pare să plutească. Acest lucru este posibil datorită tuburilor reflectorizante din aluminiu și a coloanelor de susținere ascunse. Lumina trece astfele prin structură și creează impresia de plutire. De aici și denumirea de „Biserica din Rai”.

La amurg, biserica începe să strălucească din interior. Efectul este puternic din punct de vedere vizual, dar și emoțional, notează a1.ro.

